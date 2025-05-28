パナソニック ビルダーズ グループ向けに初期費用0円の「パナソニック製太陽光発電 設置スキーム」を導入

パナソニックグループ

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社グループのパナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社（代表取締役社長：松川 武志、本社：大阪府門真市、以下、当社）は、パナソニック耐震住宅工法「テクノストラクチャー」の建物を提供するパナソニック ビルダーズ グループ加盟店（全国に約350社、以下、加盟店）が提供する住宅のZEH化率向上とGX志向型住宅等の補助金活用促進を目指し、初期費用0円（※1）でパナソニック製の太陽光発電システムを設置できるPPAスキーム（第三者保有型電力購入契約）を2025年6月2日（月）から全国の加盟店を対象に導入します。大阪ガス株式会社（以下、大阪ガス）のPPAスキーム「スマイルーフ」（※2）を活用し、パナソニック ビルダーズ グループ向けにはパナソニック製の太陽光発電システムを設置することで、発電効率の高いパナソニック製太陽光発電システムの設置を促進します。

＜特長＞

1. 初期費用0円（※1）でパナソニック製太陽光発電システムが設置でき、電気を割安な料金で使用可能（※3）

2. 15年後（※4）に太陽光発電システムが無償譲渡され、自家消費や売電メリットが享受できる

3. 太陽光発電システムを購入せずにZEHを実現でき、予算不足でもZEH化や補助金活用が可能

※1 新築物件における標準施工の範囲内の設置費用が無償。発電量モニター設置や標準施工外の部材使用等は有償になります。

※2「スマイルーフ」は大阪ガス株式会社が提供するPPA（第三者保有型電力購入契約）スキームの名称です。サービス契約には施主と大阪ガスとのご契約が必要です。

※3 発電した電気の自家消費分が対象。29円/kWh（税込、関西・九州電力エリアは24円/kWh）で基本料金、再エネ賦課金、燃料調整費等は課金されません（2025年6月時点）。料金プラン・時間帯により割安でない可能性や単価が変更になる可能性があります。

※4 サービス終了後を指します。

【お問い合わせ先】

パナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社

営業統括部 営業企画部

電話：06-6909-7676（代表）

受付：平日 9:00～17:30

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]パナソニック ビルダーズ グループ向けに

初期費用0円の「パナソニック製太陽光発電 設置スキーム」を導入（2025年5月28日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250528-4

＜関連情報＞

・パナソニック ビルダーズ グループへの「スマイルーフ」の導入について

https://panasonic.co.jp/phs/pasd/technostructurenoie/smart/

・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業調査発表会 2024 着工統計にみる新築戸建住宅（注文＋建売）におけるZEH化率の推移より（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）

https://sii.or.jp/zeh06/uploads/ZEH_conference_2024.pdf

・テクノストラクチャーEX ウェブサイト

https://panasonic.co.jp/phs/pasd/technostructurenoie/long/technostructure-ex/

・テクノストラクチャーEX シミュレーション動画

https://sumai.panasonic.jp/video_jump/index.php?id=6765641275ca18a