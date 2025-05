株式会社CIO Amazonで開催される「Amazon スマイルSALE」CIO Mate対象製品を発表！人気のガジェットが最大25％OFF！

株式会社CIO

Amazonで2025年5月30日(金)9時から6月2日(月)23:59にかけて開催される「Amazon スマイルSALE」にて、ガジェットメーカーの株式会社CIO(本社:大阪府守口市、代表取締役社長:中橋翔大)の製品が最大25%OFF。セール対象製品はPowerbank001 20W 10000mAh(モバイルバッテリー)やMate Charger002 30W(充電器)やスパイラルケーブルを含むCIO Mate製品など。(※1)

なお、ひと足先にお得に購入できる「先どりスマイルSALE」も、2025年5月23日(金)12:00から5月30日(金)8:59にかけて開催されています。

・Amazon スマイルSALE CIO Mateおすすめケーブル

◆シリコンケーブル C to C

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。

30000回の折り曲げテストをクリア。

用途にあわせて、長さをお選びいただけます。

長さ:0.15m/1m/2m

セール価格:1,180円~1,720円(税込)

最大15%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VFCY19(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VFCY19)

0.15mケーブルと合わせておすすめ。

まるでアクセサリーのようなカラビナ付きのケーブルホルダー。

カラビナ付きケーブルホルダー(C to C)

販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TSZ2KM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TSZ2KM)

◆シリコンケーブル C to Lightning

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。

30000回の折り曲げテストをクリア。

用途にあわせて、長さをお選びいただけます。

長さ:0.15m/1m/2m

セール価格:1,680円~2,080円(税込)

最大12%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79ZV19(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79ZV19)

0.15mケーブルと合わせておすすめ。

まるでアクセサリーのようなカラビナ付きのケーブルホルダー。

カラビナ付きケーブルホルダー(C to Lightning)

販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TY4WBX(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TY4WBX)

◆スパイラルケーブル C to C

パチッとまとまる240W USB-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまるので、パチッときれいに収納が可能です。PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。

長さ:1m/2m

セール価格:1,820円~2,180円(税込)

最大13%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7B81NQ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7B81NQ)

◆スパイラルケーブル C to Lightning

パチッとまとまるLightningケーブル。

ケーブル全体が磁力でまとまるので、パチッときれいに収納が可能です。PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。

長さ:1m

セール価格:2,180円(税込)20%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7B31GY(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7B31GY)

◆スパイラルシリコンケーブル C to C

マグネットのまとまる力と、シリコンのしなやかさの両方の良さをいいとこどりな、新しいケーブルです。

長さ:1m

セール価格:1,980円(税込)9%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKBFWKSM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKBFWKSM)

・スマイルSALE おすすめ製品

◆Charger004

ノートPCを充電されたい方にぴったりな、CIO Mate充電器。

USB-C ×1・USB-A ×1搭載で、USB-Cポートは最大65W対応。

(2ポート同時充電は、C45W+A18W)

セール価格:3,280円(税込)25%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK6X2GCH(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK6X2GCH)

◆Charger002

30W出力でスマホの急速充電はもちろん、タブレット端末や一部のノートPCも充電できる小型充電器。

セール価格:2,080円(税込)13%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7751PZ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7751PZ)

◆Magnet Stand

MagSafe対応スマホや、マグネット付きケースを吸着させて使用することができるスタンドです。

デスクはもちろん、リビングや寝室などのインテリアに合わせてご使用いただける、CIO Mateカラー(4色)で展開。

カラー:ライトブラック・ナチュラルホワイト・モスグリーン・シェルピンク

※充電機能はありません。

セール価格:2,680円(税込)12%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK728X25(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK728X25)

◆Powerbank001

スマホを約2回分充電できる、10000mAhの大容量バッテリー。

USB-Cポートを2つ、Aポートを1つ搭載しているので、スマホと小型デバイスや、スマホ2台などを同時充電できます。

セール価格:3,480円(税込)9%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK775RKM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK775RKM)

・セール対象製品(充電器)

◆Charger 001

スマホに最適な世界最小級(※2)サイズの充電器。

20WのPD急速充電に対応。

傷がつきにくいシボ加工。

セール価格:1,780円(税込)9%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZD86YQ6(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZD86YQ6)

◆Charger003

USB-Cポートを2つ搭載した、薄型充電器。

20W出力でスマホの急速充電にも対応。壁コンセントに沿うカタチで、薄型のため持ち運びにもおすすめ。

セール価格:1,780円(税込)10%OFF

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK76WYVB(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK76WYVB)

(※1)通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2025年5月26日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。

(※2)2025年5月26日時点株式会社CIO調べ

※Amazon および Amazon.co.jp は、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・CIO Mateとは

CIO Mateは「気軽に、昨日よりもわくわくする未来を感じてもらいたい」という想いから生まれたブランドです。多機能とテクノロジーを両立させつつ、手に取りやすい価格でご提供できる製品開発を行っています。

CIO Mateは、急速充電や高出力などのモバイルバッテリーとしての機能性はもちろん、アクセサリー感覚で持ち歩ける自分だけのお気に入りとして、 いつもポケットに収まるパートナーとして、時に誰かと気軽にシェアできる便利なガジェットとして、いつでもどこでも持ち歩ける『友達のような存在』をテーマとした、これまでにない新しいガジェットと暮らしの在り方を追求します。

