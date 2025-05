丸岡和吾 個展「SKULLPTURE」開催のご案内 -KAZUMICHI MARUOKA SOLO EXHIBITION ′SKULLPTURE′

株式会社 小宮山書店

この度、KOMIYAMA TOKYO Gでは、丸岡和吾による個展『SKULLPTURE』を開催いたします。

丸岡がこれまで取り組んできた植木鉢やぐい呑、オブジェなど髑髏(どくろ)を象った陶器に、今回は絵付けという新たな要素を加え、表現の幅を広げました。

新作では、「日日是好日」「メメント・モリ」「無」といった語句や図形、そして花のモチーフが器表に描かれ、丸岡の探求するテーマと共鳴します。

これまでのスタイルを起点に、より多層的に展開される本展の作品群を、ぜひご高覧ください。

丸岡和吾 個展

SKULLPTURE

会期:2025年5月30日(金)~6月9日(月)

会場:KOMIYAMA TOKYO G

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-20-4 第2龍名館ビル 1F D

時間:12:00~18:30(平日・土曜)

12:00~17:30(日曜・祝日)

火・水 休廊

新作はこちらから、5月30日(金)12時よりご覧いただけます。

SKULLPTURE(https://www.book-komiyama.co.jp/booklist.php?key=SKULLPTURE)

プロフィール

丸岡和吾

1978年広島県生まれ。死をテーマとし髑髏(どくろ)を象った陶器やグラフィックを中心に制作。

いずれも洗練された手作業によって作られている。2020年に世界的なヘヴィ・ロックバンドBORISのアルバムジャケットにオリジナルロゴを提供。

また、本展の開催を記念し、ソフビ「デススケ/ DEATHSKELETON」を販売いたします。

デススケ / DEATHSKELTON

制作:2025年

限定数:25点

サイン入

サイズ:H210 × W110 × D65(mm)

色:蓄光

素材:ソフトビニール

可動部位:首、腰、肩、手首、股関節、足首

制作協力:佐藤製玩

日本製

価格:税込 16,500円(15,000円 +tax)

さらに、人気シリーズ「デススライム」より、【蓄光】第三弾(Ed.30)も同時発売となります。

併せてお楽しみくださいませ。

デススライム / DEATHSLIME 蓄光 Third Edition

制作:2025年

限定数:30セット(2点1セット)

サイン入

1点あたりのサイズ:H35 × W55 × D70(mm)

色:蓄光

素材:ソフトビニール

制作協力:佐藤製玩

日本製

価格:税込 7,700円(7,000円 +tax)

デススケ / DEATHSKELTON Ed.25

デススライム / DEATHSLIME Ed.30

発売日:2025年5月30日(金)

販売開始時刻:個展会場 12時より、オンライン 13時より

販売ページリンク(https://www.book-komiyama.co.jp/booklist.php?key=DEATHSKELETON+KAZUMICHI+MARUOKA)

※開始時刻まで詳細は表示されません。

ご案内は以上でございます。

皆様のご来場をお待ちしております。

デス スライム / DEATHSL IME Ed.30 Pair蓄光 / GID; Glow in the dark

English below.

KAZUMICHI MARUOKA

SOLO EXHIBITION

‘SKULLPTURE’

Date: 30 May - 9 June 2025

Opening Hours: 12:00 - 18:30

12:00 - 17:30 Sunday and National Holiday

Closed on Tuesday and Wednesday

Venue: KOMIYAMA TOKYO G Access

3-20-4 Kanda Ogawamachi, Chiyoda-ku, TokyoRyumeikan Bldg. 2, 1F D

PROFILE

KAZUMICHI MARUOKA

Kazumichi Maruoka [Hiroshima 1978-] works mainly with ceramics and graphic design, often using skull motifs as a central element in his work to reflect themes of death. All pieces are created with sophisticated handwork. In 2020, he provided an original logo design for the album artwork of Boris, a heavy rock band known internationally.Kazumichi Maruoka, who has previously focused on crafting skull-shaped ceramic works such as tea cups, flower pots, sake cups, and sculptural objects, has now expanded the breadth of his artistic expression by incorporating a new element: painted.

SKULLPTURE(https://www.book-komiyama.co.jp/booklist.php?key=SKULLPTURE)

Link of new artworks *Available for viewing from 12:00 on Friday 30 May.

We cordially invite you to view this exhibition, where the body of work evolves from Maruoka’s established style into a more multilayered and expansive expression.

LAUNCH

“DEATHSKELETON”

Year: 2025

Edition: 25

Signed

Size: H210 × W110 × D65(mm)

Color: GID

Material: Soft Vinyl

Movable parts: head, waist, shoulder, wrist, femoral joint, ankle

Manufactured by SATO SEIGAN

Made in JapanPrice: \16,500(\15,000 +tax)

“DEATHSLIME” GID Third Edition

Year: 2025

Edition: 30 sets *Pair

Signed

Size for each: H35 × W55 × D70(mm)

Color: GID

Material: Soft Vinyl

Manufactured by SATO SEIGAN

Made in Japan

Price: \7,700(\7,000 +tax)

RELEASE

“DEATHSKELETON” and “DEATHSLIME”

Date: Friday 30 May

Time:

Venue / 12:00-

Online / 13:00- Link(https://www.book-komiyama.co.jp/booklist.php?key=DEATHSKELETON+KAZUMICHI+MARUOKA)

We sincerely hope to see you at the venue.

KOMIYAMA TOKYO G

gallery@book-komiyama.co.jp

03 6811 7355