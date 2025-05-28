ノベルゲームブランド「PandaShojo」よりSteamにてノベルゲームの割引バンドル販売を開始！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「PandaShojo」は、Steamにてノベルゲーム4作品をひとまとめにしたバンドルを2025年5月28日（水）より3種販売したことをお知らせします。

3種のバンドルは、それぞれ「異世界」、「学園ラブコメ」、「人妻」のテーマに合わせて4作品を詰め合わせています。

4本セットのお得なバンドルを3種販売開始！

『異世界ノベルコレクション』 :https://store.steampowered.com/bundle/52351/Isekai_ADV_Bundle/『学園ラブコメノベルコレクション』 :https://store.steampowered.com/bundle/53210/School_romcom_ADV_Bundle/『人妻ノベルコレクション』 :https://store.steampowered.com/bundle/53207/Married_woman_ADV_Bundle/

2025年5月28日（水）より3つのバンドルをSteamにて販売します。

4本の作品がひとまとめになったこのバンドルは、通常の販売価格より20%割引でご購入できます。

バンドルに含まれているタイトルをすでに所有されている場合でも、所持タイトルを除いた価格に20%の割引が適用されます。

この機会に、ぜひSteamにてPandaShojoのノベルゲームをお楽しみください。

異世界ファンタジーを楽しもう！ 『異世界ノベルコレクション』

Steam CyberStepページ :https://store.steampowered.com/franchise/CyberStep/◯収録タイトル- 『- Mischief Dungeon Life - 異世界転生した俺のイタズラダンジョンライフ』- 『SENGOKU Princess ～天下統一は姫武将と共に～』- 『ハーレム過ぎる異世界は俺が救う - Isekai Harem Saver -』- 『強運傭兵と宝石の姫騎士 - Fortunate Duo -』◯販売価格

6,336円（税込）

◯販売サイト

https://store.steampowered.com/bundle/52351/Isekai_ADV_Bundle/

学園で素敵な恋愛を楽しもう！ 『学園ラブコメノベルコレクション』

◯収録タイトル- 『理想の恋人になりなさいっ！- My Dream Lover -』- 『救済！粛清サークル ～The Purge Club～』- 『リア充爆発しろ！ Normies Should Burn!』- 『どきどきメイド部 Shirogane Maid Club』◯販売価格

6,336円（税込）

◯販売サイト

https://store.steampowered.com/bundle/53210/School_romcom_ADV_Bundle/

人妻との禁断の生活を楽しもう！ 『人妻ノベルコレクション』

◯収録タイトル- 『定時制の人妻JK - Married Girls' Night School -』- 『あまあま人妻包囲網 - Stuck With Naughty Housewives -』- 『ぽかぽかママ恋温泉 ～Mommy's Warm Hot Spring～』- 『数学と親友とネタ帳 - Math, BFF, and Notes -』◯販売価格

6,336円（税込）

◯販売サイト

https://store.steampowered.com/bundle/53207/Married_woman_ADV_Bundle/

『PandaShojo』とは

『PandaShojo』は、「世界中の人々に、日本ならではのノベルゲームコンテンツをお楽しみいただく」をコンセプトに、さまざまな年齢やプラットフォーム、そして言語に対応したノベルゲームの開発を行っているゲームブランドです。

本ブランドは自動翻訳機能を実現したことで50言語以上に対応している他、 スマートフォンの iOS、 Android、家庭用ゲーム機のPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM) およびPCのSteam等の多様なプラットフォームに対応しています。

PandaShojo公式X :https://twitter.com/CS_novelclub

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