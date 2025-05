【阪急うめだ本店】6月4日(水)『Something Good Studio』が「1000000人のキャンドルナイト ＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2025」に出店！

株式会社阪急阪神百貨店

「CANDLE WONDER NIGHT~Wishing you a miracle~」 1000000人のキャンドルナイト @OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2025 - by Something Good Studio

日時:6月4日(水)午後4時~午後10時

※荒天の場合、翌日(6月5日(木))に順延。翌日も荒天の場合は、中止。

※順延開催の場合、プログラム内容を変更する場合がございます。

会場:大阪梅田・茶屋町エリア一帯(阪急大阪梅田駅茶屋町口改札口出てすぐ)

※『Something Good Studio』はサン広場で開催。

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1261453_2067.html(5月28日(水)午後8時公開予定)

阪急うめだ本店の若手バイヤーが、同じ価値観や趣味を持つフォロワーと一緒に、自分たちが本当に欲しいモノ・コトをセレクトし展開する週替わりのイベントスペース『Something Good Studio(サムシング グッド スタジオ)』。

『Something Good Studio』が出店する阪急サン広場の会場では「CANDLE WONDER NIGHT~Wishing you a miracle~」と題し、キャンドルが囲む素敵な空間の中で奇跡が起きる瞬間のようにドキドキする時間をお届けします。

キャンドルの販売はもちろん、キャンドルすくいやアクセサリー作り、大学生による一夜限りのジャズライブなど、楽しいコンテンツが続々登場します。

インテリアにもおすすめの可愛いキャンドルが集結

Lily candle(リリーキャンドル)

東京・清澄白河にてキャンドルショップ兼教室をかまえるキャンドル専門ショップ。

ピュアで可憐なデザインの商品を中心に展開。中でも「Lily candle」発祥のケーキキャンドルは大切な日のプレゼントとして人気を集めています。

En flanant,candle(オンフラノ キャンドル)

美術館に並ぶようなアートからインスパイアを受け、インテリアとして飾っても火を灯しても楽しめるキャンドルを製作。英国産大豆ワックスを原料としたソイキャンドルです。

季節に合わせて日常から特別な日までを豊かにするキャンドルを多数展開しています。

一夜限りの楽しいワークショップやジャズライブを開催!

いちごやくまをトッピングしたスイーツをモチーフにしたキャンドルを展開する「atelierkaka(アトリエカカ)」によるキャンドルすくいや、カラフルでポップなビーズアクセサリーを展開する「KIKI(キキ)」で大人気のアクセサリーづくりのワークショップを開催。

キャンドルすくい by atelier kaka※予約不要アクセサリーづくり ※予約不要

また大学生イラストレーター「BENELA」による似顔絵ワークショップや関西大学のjazz研究会による ミニライブなど『Something Good Studio』のフォロワーと一緒に会場を盛り上げます。

BENELA関西大学のjazz研究会によるミニライブ

キャンドルナイトをイメージしたオリジナルクッキーにも注目

アメリカ・ロサンゼルスのカルチャーを取り入れ、本場のスイーツをオリジナルにアレンジしている兵庫・尼崎のケーキショップ「Patty Cakes (パティーケイクス)」。

今回のイベントでは、キャンドルナイトをイメージしたオリジナルデザインのアイシングクッキーを販売します!

<ブランドラインアップ>

「Lily candle」/「En flanant,candle」/「atelier kaka」/「KIKI」/「pattycakes」/「BENELA」

詳しくはこちらからご確認ください。

