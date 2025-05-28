【湯の川温泉／湯元啄木亭】お子様連れに大人気！夏休みのお得なプランを販売致しました！

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社が運営する『函館湯の川温泉 湯元啄木亭（支配人：西岡浩樹/北海道函館市湯川町1丁目18番15号）』は、2025年7月27日(日)～2025年8月31日（日）の期間でお子様連れのお客様向けにお得なプランを販売致しました。

湯元啄木亭では、夏休みにご旅行で函館までお越しになるお子様連れのお客様向けに、

特別な専用プランを販売開始致しました。

- 【夏休み応援フェア♪】＼お子様税込5000円！／お得なファミリープラン＜60分飲み放題付バイキング＞https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F08%2F11&checkout=2025%2F08%2F12&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11800176&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=11800176&mcp_currency=JPY(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F08%2F11&checkout=2025%2F08%2F12&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11800176&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=11800176&mcp_currency=JPY)⇒ご予約はこちら(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F08%2F11&checkout=2025%2F08%2F12&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11800176&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=11800176&mcp_currency=JPY)！

★パパ、ママ必見！お子様5000円（税込）★

パパママもウキウキしちゃうスペシャルプラン♪

小学生以下のお子様は、なんと税込5000円の夏休みプライス！（食事寝具利用）

お食事はお子様にも人気のバイキング。みんなでお腹いっぱい味わってください！

●対象：小学生＆お布団、お食事ご利用の幼児お子様

通常、お子様含む３名様にてご宿泊の場合お子様のご料金は15,400円（税込）です。

（8月11日の１泊の場合）

こちらがお子様ご料金が\5,000円（税込）となり、\10,400円（税込）お得になります！

※ご料金はご宿泊期間により異なります。

当館には、お子様と遊べるエンジョイスペースも完備！

エンジョイスペースには、

お子様と遊べるブロックや、卓球、ガチャガチャに去年より登場したカラオケ（1曲100円）も設置しております！

また、夕食時のバイキングではお子様に大人気のポテトやグラタンも提供しております。

その他にも家族と一緒に入れる貸切風呂や大浴場もご用意しておりますので、

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【お得で便利な札幌⇔函館間送迎バス毎週3日間運行中】

札幌⇔函館間の送迎バスを毎週運行中です。

満席になり次第受付を終了いたしますので、お早めのご予約をお願いしています。

最少催行人員8名以下の場合は、高速バスへ振替となる場合がございます。予めご了承ください。



【札幌⇒函館運行日】月曜日・水曜日・金曜日出発

【函館⇒札幌運行日】水曜日・金曜日・日曜日出発

【料金】お1人様につき片道2,500円（税込）

（※公式ホームページからご宿泊ご予約済みのお客様は、お1人様につき片道2,000円（税込）となります。）

【運行時間/札幌⇒函館】札幌駅10：00出発～樽前・八雲にて休憩～15：00頃ホテル到着

【運行時間/函館⇒札幌】ホテル10：00出発～七飯・長万部・ルスツにて休憩～16：00頃札幌駅到着



札幌方面からお越しのお客様には大変ご好評いただいている送迎バス、函館⇔札幌間で運行しているのは函館地区では野口観光のみでございます。お客様のご利用をぜひともお待ちしております。



※送迎バスの詳細については公式WEBサイトをご覧ください。

https://www.takubokutei.com/access/

公式SNSアカウント

■公式ホームページ(https://www.takubokutei.com/）

■公式Instagraｍ(https://www.instagram.com/yumoto_takubokutei/）

■公式X(https://twitter.com/takubokutei）

■公式LINE(https://lin.ee/D4n1TOy）