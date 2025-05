「川口駅」東口の大型商業施設「ららテラス川口」8階に、Z世代の「好き」が詰まった、新しいGiGO誕生。5月31日(土)10時　グランドオープン

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、JR京浜東北線「川口駅」東口前に「GiGO(ギーゴ)ららテラス川口」を2025年5月30日(金)にプレオープン、31日(土)にグランドオープンいたします。

Lofi & Chilloutがコンセプト。

Z世代にむけたASOBIの空間を提供する新しいGiGO

JR京浜東北線「川口駅」東口からペデストリアンデッキ直結、旧そごう川口店跡に2025年5月31日(土)グランドオープンする「三井ショッピングパーク ららテラス川口」の8階に「GiGOららテラス川口」が出店いたします。

「三井ショッピングパーク ららテラス川口」は、<「在るもので、新しく」~川口のレガシーを継承した、新たな街のランドマーク~>をコンセプトに、地域住民の生活ニーズに応えるライフスタイル型商業施設として誕生します。

その中で「GiGOららテラス川口」は、Z世代が共感し、ワクワクできる「Lofi & Chillout」をテーマに掲げ、レトロな雰囲気を現代的にアレンジ。心をくすぐる非日常の空間を創り出します。

店内には、推し活専門ショップ、プリントシールコーナー、ゲームコーナー、カプセルトイ専門店が並び、好きなものに没頭できるゾーンを展開。さらに、リラックスしながら過ごせるレモネード専門店とカフェスペースを設置し、どんな気分でも楽しめるスタイルを提案します。

ふらっと立ち寄って、気軽にASOBIを楽しむ。

そんな新しい遊びの場「GiGOららテラス川口」で、気分が上がる体験をぜひ。

■クレーンゲーム132台!カプセルトイ自販機は約800面

クレーンゲームやプリントシール機、体感音楽ゲームを備え、さらにカプセルトイ自販機は約800面の 「GORON!」を設置。国内外で人気のキャラクター景品やカプセルトイの品揃えが豊富です。

■推し活専門ショップのリーディングブランド「fanfancy+with GiGO」

東京の原宿と池袋、大阪道頓堀本店、福岡、海外では台湾に店舗を展開する推し活専門ショップ「fanfancy+ with GiGO」が国内5店舗目として埼玉県に初出店。同ショップでしか手に入らない推し活アイテムを販売し、アニメ・アイドル・俳優・声優など、幅広いジャンルの推し活を応援するショップとして多くのお客さまにご利用いただけます。

最新キャラクター景品が揃うGiGOのクレーンゲームと、キャラクター景品やグッズを飾る「推し活専門ショップ」の組み合わせは、推し活初心者の方にも楽しんでいただけます。

「fanfancy+(ファンファンシープラス)」とは

大切な何かの「ファン」であるみなさんの 様々な「好き」を輝かせるファンスタイルショップです。アクリルスタンドや缶バッジ、カードグッズを入れて使用する「アクリルフレーム」など、好きなキャラクターのグッズを飾ったり持ち歩いたりできる雑貨やファッショングッズを展開しています。

■レモネード専門店とGiGOカフェスペース

手作りの自然派レモネードが評判のレモネード専門店「LEMONADE by Lemonica」が「GiGOららテラス川口」店内に登場。GiGOの店内には雰囲気のあるカフェスペースも設けていますので、レモネードをその場で楽しんでいただけるのはもちろん、遊びやショッピングの合間の、ゆったりとした休憩などにもご利用いただけます。

「LEMONADE by Lemonica」とは

「スタッフが1つ1つ手作りで作る毎日でも飲みたくなるような自然派レモネード」をコンセプトに、フレッシュレモンからじっくりと時間をかけて非加熱で抽出する特製シロップを使用し、お子様でも安心して飲むことができる新鮮なレモネードを提供している金沢発のレモネードブランドです。

■ASOBIの空間が際立つLEDネオンサイン

店内には、80年代のシティポップをイメージしてデザインしたLEDネオンサインを設置。煌めく光のコントラストが空間に奥行きを生み出し、レトロとモダンが融合する「Lofi & Chillout」の世界観を演出します。ディスプレイのオリジナル動画とも連動し、心地よく気分が高まる特別な空間を創り上げました。

■GiGOららテラス川口 概要

●住所:埼玉県川口市栄町3丁目5-1 「ららテラス川口」8階

●アクセス:JR京浜東北線「川口駅」東口からペデストリアンデッキ直結

●営業時間:10:00~21:00

●営業面積:合計 304坪

●設置台数:合計 163台

クレーンゲーム/132台 体感その他/16台 プリントシール機/5台 キッズカード/10台

カプセルトイ自販機/794面(GORON!)

●電子マネーQRコード決済:非対応

●GiGOアプリ:スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

●店舗URL:https://tempo.gendagigo.jp/am/LLt_kawaguchi/

●店舗X:https://x.com/GiGO_Lkawaguchi

●メディア各位:店舗の撮影や店長への取材が可能です。お問い合わせは下記にご入力ください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html

■GiGOららテラス川口オープン記念キャンペーン

店舗でGiGOアプリを新規登録していただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント!

オープンを記念して、「GiGOららテラス川口」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。

詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。