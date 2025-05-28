£µ·î28Æü¤Ï·î·Ð±ÒÀ¸¥Çー¡£Be-A Japan¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½÷À»Ù±ç¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈGBA¡Ê¥¸ー¥Óー¥¨ー¡Ë¤¬»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÀ¸Íý»ö¾ð¤È¤Ï¡£
À¸Íý¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤òºî¤ë¨¡¨¡·î·Ð±ÒÀ¸¥Çー¤Ë´ó¤»¤Æ
2024Ç¯12·î ¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢Ë¬Ìä¤ò¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò
5·î28Æü¤Ï¡Ö·î·Ð±ÒÀ¸¥Çー¡×¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖÀ¸Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢ÏÃ¤»¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆü¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁBe-A¡Ò¥Ù¥¢¡Ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGBA¡Ê¥¸ー¥Óー¥¨ー¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç½÷À»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖÀ¸Íý¤ÎÉÏº¤¡×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤¹¤é¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢·î·Ð±ÒÀ¸¥Çー¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÀ¸Íý»ö¾ð¨¡¨¡À¸Íý¤¬¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÃ¥¤¦¸½¼Â
¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ñ¡£
¿Í¸ý¤Ï1²¯¿ÍÄ¶¡Ê*¹¡Ë¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤È¤Û¤ÜÆ±µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¹ñÅÚ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌó3ÇÜ¤¢¤ê¡¢80°Ê¾å¤ÎÌ±Â²¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤òÏÃ¤¹Â¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤ÆÌ±Â²´Ö¤ÎÁè¤¤¤¬Â³¤¡¢2020Ç¯¤«¤éÌó2Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿ÆâÀï¤Ï·Á¼°Åª¤Ë½ª·ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤â°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÆüËÜ¤«¤é¡ÖÂàÈò´«¹ð¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó1,000¥É¥ë¡ÊÌó14Ëü±ß¡Ë(*²)¡£¼óÅÔ¥¢¥Ç¥£¥¹¥¢¥Ù¥Ð¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÇ¯¼ý¤ÏÌó7,000¥É¥ë¡ÊÌó98Ëü±ß¡Ë(*³)¤È¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÇÀÂ¼Éô¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£À¸Íý¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤Ï¡¢°Â²Á¤Ê¹ñ»º¤Î¤â¤Î¤Ç¤â1¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸150±ß¤Û¤É¡£
¤½¤ì¤Ï ¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤«¤é´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤Ð1¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸5,000±ßÁêÅö¤Ë¤â¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹(*³)¡£
¤½¤Î¡È¹â²Á¤µ¡É¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÆâ¤Ç·î·Ð´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë½÷À¤ÏÌó28%(*⁴)ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¯¤ºÌÊ¤ä¸ÅÉÛ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿À¸Íý´ü´Ö¤Ë³Ø¹»¤ØÄÌ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾õ¶·¤À¤½¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢À¸Íý¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÁá¤¹¤®¤ë·ëº§¤äÀÅªºñ¼è¤Î´í¸±¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÛ¥Ê¥×¥¥ó¤ÏÀö¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢´³¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ÉáÄÌ¤Î²¼Ãå¤Ë¶á¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ëµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤Ï¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤Æ¤ë
Ë¥À½¸¦½¤¤ÎÍÍ»Ò
GBA¤Ç¤Ï¡¢À¸Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¡ÊÀ¸Íý¥»¥ß¥Êー¡Ë¤ò¹ñÆâ³°¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÏ¢¿Í¸ý´ð¶â¡ÊUNFPA¡Ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢»öÌ³½ê¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Îµò½Ð¶â¤òÆÀ¤Æ2025Ç¯2·î¤è¤ê¼Â»ÜÃæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤¬µÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤òÀ½Â¤¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ù±çÀè¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëMums for Mums¤Ç¤Ï¡¢25Ì¾ÄøÅÙ¤Î¥°¥ëー¥×¤¬4¤Ä¡¢Âè1´üÀ¸～Âè4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢½çÈÖ¤ËÌó2½µ´Ö¤«¤±¤Æµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Be-A¡Ò¥Ù¥¢¡Ó¤ÎµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤Î»ÅÍÍ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¸½ÃÏ¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÄ´Ã£¤·¡¢ºàÎÁ¤òÀ°¤¨¤ÆÀ½Â¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸Íý¤ä¿ÈÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤ÖºÂ³Ø¤âÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¡£¤½¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë»Ù±ç¤¬¹¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢¿Í¸ý´ð¶â¤È°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÇµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬°ÂÄê¤·¤¿½êÆÀ¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢½÷À¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¼êÃÊ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÇÊë¤é¤·¤òÊÑ¤¨¤ë¼«Í³¤È¸¢Íø¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ºî¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÖµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¡×¡£¥·¥çー¥ÄËÜÂÎ¤«¤éµÛ¼ýÂÎ¤¬Î¥¤ì¤¿¹½Â¤¤âBe-A¡Ò¥Ù¥¢¡Ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
·î·Ð±ÒÀ¸¥Çー¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖÀ¸Íý¡×¤¬ÍýÍ³¤Ç¶µ°é¤ä°ÂÁ´¡¢¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌµ±ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸Íý¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Be-A¡Ò¥Ù¥¢¡Ó¤ÎµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò - ·î·Ð±ÒÀ¸¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó -
5/28¤Î·î·Ð±ÒÀ¸¥Çー¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢Be-A¡Ò¥Ù¥¢¡Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤ò´óÂ£¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁªÂò¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦1Ëç¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ÎÃ¯¤«¤Ë¡ÈÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ø¡£
»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤Èµ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://mag.withbe-a.com/news/1546/
Be-A Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGirls Be Ambitious. Ë¾¤á¤ÐÊÑ¤ï¤ë¡£¿ÍÀ¸¤â¡¢À¤³¦¤â¡£¡×¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢½÷À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ë¥¿¥êー¥é¥¤¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¦¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶µÛ¼ý·¿¥µ¥Ë¥¿¥êー¥·¥çー¥Ä¤òÅ¸³«¡£
Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¾ÃÈñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://withbe-a.com
GBA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Girls Be Ambitious¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¤ëGBA¤Ï¡¢½÷À»Ù±ç¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£½÷À¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤·¡¢½÷À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤ËË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤È³¤³°¤ÎÎ¾¼´¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Åù¤·¤¯¸¢Íø¤Èµ¡²ñ¤ò»ý¤Á¡¢½÷À°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥â¥Î¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼êÃÊ¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://girlsbeambitious.com
½ÐÅµ¡Ë
*¹ https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview
*² https://www.averagesalarysurvey.com/addis-ababa-ethiopia
*³ ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤òÌó500Ëü±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç
*⁴https://drive.google.com/open?id=1a7Qv9zqk8TizBjE9cT1XJ6Jj6KSw2pbc&usp=drive_fs(https://drive.google.com/open?id=1a7Qv9zqk8TizBjE9cT1XJ6Jj6KSw2pbc&usp=drive_fs)
³ô¼°²ñ¼ÒBe-A Japan
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ1ÈÖ7¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¹â¶¶¤¯¤ß¡¿¼èÄùÌò¡§»³ËÜÌ¤Æà»Ò