『RISE 188』全試合の勝敗予想企画をスポーツ予想アプリ「なんドラ」で開催！

イノベーションの力で新たなスポーツ・エンターテインメントを創造し、まだ見ぬ感動と熱狂を提供するアプリ「なんドラ」を運営する株式会社なんでもドラフト(本社:東京渋谷区、代表:森井啓允)は、5月31日(土)に後楽園ホールで開催される『RISE 188』全試合の勝敗予想企画を開催しています。

なんドラ予想 成績上位者には、出場選手サイン入りポスターや売り切れ必至のRS席などのペア観戦チケットをプレゼント!

なんドラで開催中の『RISE 188』勝敗予想企画。

今大会『RISE 188』のメインイベントは、RISEフェザー級王者 安本晴翔の初の防衛戦となる、安本晴翔 対 國枝悠太の一戦です。

2022年7月からRISEに本格参戦した王者 安本は、確実に勝ち星を重ね2024年10月に第6代RISEフェザー級王座を奪還しました。

対する挑戦者 國枝は、1発で試合展開を変える事が出来るハードパンチャー。

2024年9月にRISEに初参戦し、わずか2戦目での王座挑戦のチャンスを掴み撮りました。

安本が2年3ヶ月かけてたどり着いた王座。そのベルトを守ることができるのか!?

そんな『RISE188』を盛り上げるべく、なんドラで開催中の予想企画では、メインイベント「RISEフェザー級(-57.5kg)タイトルマッチ 3分5R 無制限延長R 安本晴翔(王者/橋本道場) vs 國枝悠太(挑戦者/ Never mind/9+nine plus lab/同級3位)」や、セミファイナル「ミドル級(-70kg)3分3R延長1R モトヤスック(JKA/同級3位、WMOインターナショナルスーパーウェルター級王者、初代JKAウェルター級王者) vs 高木覚清(RIKIX/初代Bigbangミドル級王者)」をはじめ、全11試合を対象に、各対戦カードの勝敗や引き分けだけでなく、「KO・TKO勝ち」「判定勝ち」など勝敗の決まり方まで予想できます。

予想成績上位の方には『RISE 188』出場選手サイン入りポスターや、既に那須川龍心の世界初挑戦が決定している、6月21日(土)『OURO presents RISE WORLD SERIES 2025 YOKOHAMA』のRS席などのペア観戦チケットをプレゼント!

RISE(ライズ)立ち技打撃格闘技 オフィシャルサイト(https://rise-rc.com/)

【予想内容】

全11試合の勝敗を予想(選手 × KO・TKO勝ち/選手 × 判定勝ち/引き分け)

予想はこちらから(https://nandora3.page.link/Ggie9wVRbN9jpSJL9)

【対象試合】

2025年5月31日(土)

開場 17時00分/開始17時15分予定

東京・後楽園ホール

大会情報はこちら(https://rise-rc.com/event/rise188/)

【参加締切】

5月31日(土)17:00まで

【ギフト】

1位 RISE188 選手サイン入りポスター

2位 「OURO presents RISE WORLD SERIES 2025 YOKOHAMA」RS席ペアチケット

3位 「OURO presents RISE WORLD SERIES 2025 YOKOHAMA」S席ペアチケット

提供:RISEクリエーション株式会社

※ 該当者多数の場合は抽選にて決定

【参加方法】

・「なんドラ」アプリをダウンロードし、アカウントを作成(DL・アカウント作成無料)

※ゲストログイン機能で、アカウント作成前でも予想参加可能です!

・ランクドラフト一覧から該当のドラフトをクリック

・予想を全て答えて「ドラフトに参加」をクリック(参加費無料)

・全ての結果が確定後、結果発表をアプリ内の「参加結果」で発表

・賞品当選者にはアプリ内の「お知らせ」にて通知

スポーツ予想アプリ「なんドラ」について

「なんドラ」はアプリケーションを利用し試合の勝敗や特定選手の活躍などを予想するサービスです。 月間・週間で公開されるランキングで全国にいる利用者と順位を競い、スポーツ観戦に新たな観戦価値と熱狂を提供します。また各予想の順位に応じて、必ず獲得できるポイントを貯めて、カタログギフトの中からお好きなギフトと交換できるほか、協賛社提供のギフトが順位に応じてさらにプレゼントされる予想もあります。



サービス開始以降、TMI総合法律事務所と連携し、徹底した法令遵守による経営を行ってまいりました。現在はお子様にも安心して楽しんでいただけるよう完全無料モデルにてサービスを提供しています。



そのスタイルや“予想の面白さ”が評価され、プロ・アマチュアスポーツチーム、競技団体やスポーツ庁など、1年半で100以上の団体・企業とコラボレーションを実現している他、様々な投資家や企業から資本参画いただいています。



また2022年にはスポーツ庁主催のアクセラレータープログラム「INNOVATION LEAGUE 2022」に採択され、2023年には日本最大級のオープンイノベーション見本市「Japan Open Innovation Fes 2023」のスタートアップピッチイベントで最優秀賞も獲得しています。

「なんドラ」アプリのダウンロードはこちら :https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj株式会社なんでもドラフト

スポーツ・エンターテイメントのイノベーション事業に取り組むスタートアップ企業です。観戦・視聴体験向上のスマートフォンアプリ「なんドラ」を提供する他、ファンエンゲージメントの枠を超えた、スポーツ・エンターテインメントのトータルサポートを行う。



