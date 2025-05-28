Mリーグ2025-26より参加のアース製薬、チーム名・チームロゴが決定！
日頃よりMリーグへの応援、お力添えを頂き、ありがとうございます。
「Mリーグ2025-26シーズン（以下Mリーグ2025-26）」より参加の「アース製薬」のチーム名・チームロゴが決定いたしましたのでお知らせいたします。
■チーム名
EARTH JETS（アースジェッツ）
■チームロゴ
変幻自在に色を変え、素早く虫を取るカメレオンのように、変幻自在な攻めと守り、そして素早く鋭く相手に打ち勝つ麻雀を目指します。
攻守を表す2色のカメレオン・虫取り網・アース=地球を紋章化しました。
■EARTH JETSについて
URL：https://earth-jets.jp/
X：@EarthJets
Instagram：https://www.instagram.com/earthjets/
YouTube：https://www.youtube.com/@earthjets
「Mリーグ2025-26」もどうぞご期待いただき、応援のほどよろしくお願いいたします。
■一般社団法人Mリーグ機構 概要
【名称】 一般社団法人Mリーグ機構
【役員】
最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎
代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋
理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸
理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久
理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典
理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 社長執行役員 佐藤崇充
理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄
理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五
理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝
理事 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 執行役員 山田覚
理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心
監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治
【所在地】東京都港区
【活動開始】2018年7月
公式サイト：https://m-league.jp
■URL
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