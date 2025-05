バンダイナムコの体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store 越谷レイクタウン」 6月14日(土)にオフィシャルショップエリアがオープン！

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store 越谷レイクタウン」内に新たにオフィシャルショップエリアを6月14日(土)オープンします。

「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコグループ各社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとしてさまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供します。

「バンダイナムコ Cross Store 越谷レイクタウン」2期オープンの今回は、「一番くじ公式ショップ」、「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」、「さんすたーぶんぐのおみせ」、「サンライズワールド」、「shopぬい」、「たまごっちのおみせ」、「TAMASHII NATIONS in Cross Store Entry Models」、「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP」、「BANDAI SPIRITS Hobby SHOP」、「BN Picturesストア」、「P-GARAGE(マルピーガレージ)」、「MegaHouse Official Store」、「ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ」、「ラブライブ!シリーズ オフィシャルストア スクールアイドルシアター サテライト」、「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」のオフィシャルショップ15店舗をオープンします。

また、同じ「バンダイナムコ Cross Store」内にある、屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設『VS PARK イオンレイクタウンmori店』は、全国のVS PARK初のアクティビティ3種を含む4アクティビティを新たに導入します。

<オフィシャルショップ情報>

■一番くじ公式ショップ

『一番くじ公式ショップ』は、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」の公式ショップです。同店では、くじ本来の「何が出るかわからないワクワク感」に加え、圧倒的な「品ぞろえ」とハイクオリティな商品のくじ体験を、安心して楽しめます。

(C)吉崎観音/KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

<商品情報>

『一番くじ ケロロ軍曹』

発売日:2025年6月14日(土)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回700円

■ガシャポンバンダイオフィシャルショップ

バンダイのカプセルトイブランドである「ガシャポン」の新商品を全て取りそろえた「新しいガシャポン専門店」です。ガシャポンならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまにお届けし、最新のガシャポン情報を発信します。

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

<商品情報>

『パックマン ライトマスコット』(全5種)

発売日:発売中

価格:500円

■さんすたーぶんぐのおみせ

『トレンドIP×文具…ときどきアイデアグッズのおみせ』

サンスター文具の公式ショップ・さんすたーぶんぐのおみせでは、旬なIPの文具・雑貨やオリジナル商品をそろえてお待ちしています。訪れるたびに新しい発見があるかも!

(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS (C)Sun-Star Stationery Co., Ltd.

<商品情報>

『ステッカーコレクション 刀剣乱舞ONLINE×アーム筆入』

発売日:発売中

価格:440円

■サンライズワールド

1977年に放送開始した「無敵超人ザンボット3」をはじめ、これまで制作された300を超えるサンライズブランド作品に触れられるスポットとして、オリジナルグッズの販売や、作品クリエイターによるサイン色紙・懐かしの玩具展示など、無料の展示コーナーを用意します。

(C)創通・サンライズ (C)サンライズ

<商品情報>

「『SUNRISE WORLD ~デフォルメロボット~』フェア アクリルプレート」(全2種)

発売日:発売中

価格:各3,300円



■shopぬい

Chibiぬいぐるみシリーズを筆頭にPlayCharmやふんばるずなどさまざまなぬいぐるみ商品が盛りだくさんです。“推し”や“ぬい撮り”などをキーワードに商品を展開していきますので、ぜひお立ち寄りくださいませ!

(C)BANDAI (C)Bandai Namco Nui Inc.

<商品情報>

『【たまごっち】Chibiぬいのでこれーしょん まめっち/くちぱっち』

発売日:発売中

価格:2,200円

■たまごっちのおみせ

たまごっち公式ショップ「たまごっちのおみせ」です。オープン時には、関東スペシャルエディションの「Original Tamagotchi Tama Destinations 関東」のほか、たまごっちの関連アイテムを展開します。商品ラインアップは随時追加予定です。

たまごっち公式サイト:https://tamagotchi-official.com/jp/

(C)BANDAI

<商品情報>

『Original Tamagotchi Tama Destinations 関東』

発売日:発売中

メーカー希望小売価格:3,080円

■TAMASHII NATIONS in Cross Store Entry Models

完成品フィギュアブランド・TAMASHII NATIONSのS.H.Figuarts、フィギュアーツZERO、Figuarts mini、ROBOT魂を中心に展開します。

(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション

<商品情報>

『S.H.Figuarts 孫悟空-地球育ちのサイヤ人-』

発売日:発売中

メーカー希望小売価格:3,850円

■BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP

おいしくて楽しいをコンセプトにしたエンタメ菓子(釣りグミシリーズなど)、キャラクター菓子、そして低単価で高クオリティな食玩(フィギュア、ウエハースシリーズなど)を豊富に取りそろえています。フィギュアなどのサンプルを展示するショーケースを設置し、実際に目で見て楽しむことができる売り場が特徴です。

(C)BANDAI

<商品情報>

『魚ギョッと釣りグミ(2025年3月リニューアル)』

発売日:発売中

価格:76円

■BANDAI SPIRITS Hobby SHOP

“つくる”って楽しい!人気キャラクターのプラモデルが続々登場。プラモデル作りがはじめての方も、もっともっと作りたいあなたも好きなキットを見つけてプラモデルに挑戦しよう。

(C)BANDAI SPIRITS 2021

<商品情報>

『30MS SIS-H00 セスティエ[カラーC]』

発売時期:2025年05月

価格:2,750 円

■BN Picturesストア

アニメーション制作レーベル「BN Pictures」作品のグッズを集めたオフィシャルストア「BN Picturesストア」が登場! バンダイナムコピクチャーズのオリジナル商品を見て、手に取って購入できる常設リアル店舗をお楽しみください!

(C)吉崎観音/KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

<商品情報>

『ケロロ軍曹 トレーディングミニアクリルスタンド 第5弾』(全10種/ランダム)

発売日:発売中

価格:880円



■P-GARAGE(マルピーガレージ)

株式会社プレックスの公式ショップです。ゴジラ、ガンダム、ドラゴンボール、仮面ライダーなどのアートトイや雑貨が勢ぞろい。「ゴジラ対エヴァンゲリオン」限定商品や東宝30cmシリーズの歴史展示も!常設店としては、越谷レイクタウン店が全国初出店です。

TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)カラー

<商品情報>

『ゴジラ対エヴァンゲリオン 東宝30cmシリーズ エヴァンゲリオン初号機 バーニング"G"覚醒形態』

発売日:発売中

メーカー希望小売価格:39,600円

■MegaHouse Official Store

フィギュアやおもちゃを展開する株式会社メガハウスの公式ストアです。ストア内では「るかっぷ」や「MEGA CAT PROJECT」などの、人気のキャラクターフィギュアシリーズを中心に展開します。

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

<商品情報>

『るかっぷ NARUTO-ナルト- 疾風伝 うずまきナルト (六道仙人モード)』

発売日:2025年6月下旬より順次発売

メーカー希望小売価格:4,180円

■ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ

ライフスタイルバンダイの展開するブランドが集まったオフィシャルショップ!

さまざまなキャラクターの雑貨やアパレルアイテムが集合する<バンコレ!>やキャラクターコスメの<クレアボーテ>、コレクションアイテムの<ちょっコレ>、入浴剤からマスコットが飛び出す<びっくらたまご>がリアル店舗で登場!

あなたの好きなキャラクターのグッズがきっと見つかる!

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

<商品情報>

『びっくらたまご ゆけっ!ポケモン タイプ別入浴剤』

発売日:シリーズ発売中!タイプ別新商品、順次発売

メーカー希望小売価格:858円



■ラブライブ!シリーズ オフィシャルストア スクールアイドルシアター サテライト

「ラブライブ!シリーズ オフィシャルストア スクールアイドルシアター」は、ラブライブ!シリーズを取り扱う常設店です。

(C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)プロジェクトラブライブ!にじよんあにめーしょん2 (C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! (C)PROJECT YOHANE (C)プロジェクトラブライブ!スクールアイドルミュージカル (C)プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

<商品情報>

『推しタオル』(全57種)

発売日:発売中

メーカー希望小売価格:2,500円



■ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ

「ONE PIECEカードゲーム」の公式ショップです。関連商品を販売するほか、各種大会、ティーチング会※なども実施します。トレーディングカードゲームが初めての方も気軽にご来店ください。

※各種大会、ティーチング会は不定期開催です。開催情報は公式サイトをご確認ください。

(C)尾田栄一郎/集英社 (C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

<商品情報>

ブースターパック 師弟の絆【OP-12】

発売日:2025年5月31日

メーカー希望小売価格:220円

店舗概要

名称 :バンダイナムコ Cross Store 越谷レイクタウン

所在地 :埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 イオンレイクタウンmori 3F

営業時間 :10:00~21:00

1期オープン日:2025年4月4日(金)

2期オープン日:2025年6月14日(土)

施設構成

◆オフィシャルショップ

・一番くじ公式ショップ

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ

・さんすたーぶんぐのおみせ

・サンライズワールド

・shopぬい

・たまごっちのおみせ

・TAMASHII NATIONS in Cross Store Entry Models

・BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP

・BANDAI SPIRITS Hobby SHOP

・BN Picturesストア

・P-GARAGE(マルピーガレージ) ※全国初の常設店

・MegaHouse Official Store

・ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ

・ラブライブ!シリーズ オフィシャルストア スクールアイドルシアター サテライト

・ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ

◆アミューズメント

・屋内・冒険の島 ドコドコ

・ガシャポンのデパート

・しまぐるランド

・ナムコ 北

・ナムコ 中央

・VS PARK ※6月14日(土)リニューアル

バンダイナムコ Cross Store 公式サイト:https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/

バンダイナムコ Cross Store 公式X (旧Twitter):https://x.com/bn_cross_store



