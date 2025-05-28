『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』名画アートシリーズ第一弾発売開始、ムンク「叫び」、フェルメール「牛乳を注ぐ女」などの6作品が登場！

株式会社版三

「映画ドラえもん」シリーズ45周年記念作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』のオープニングでドラえもんたちが数々の名画の世界を旅する印象的なシーンが、アート作品【「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」名画アートシリーズ】として商品化されました。

ジークレー版画、ファブリックボードの形式で展開され、株式会社版三（浮世絵版元、代表取締役：坂井英治）が運営する公式オンラインショップ「浮世絵工房」にて第一弾の販売を開始いたします。

本日2025年5月28日（水）正午より発売開始される第一弾のラインナップは誰もが一度は目にしたことのある名画とドラえもんたちのユニークな組み合わせが魅力的な6作品です。

・エドヴァルド・ムンク「叫び」…ジークレー版画

・円山応挙「仔犬図」…ジークレー版画

・ヨハネス・フェルメール 「牛乳を注ぐ女」…ジークレー版画

・フィンセント・ファン・ゴッホ「星月夜」…ファブリックボード

・歌川国芳「金魚づくし」…ファブリックボード

・葛飾北斎「桜花に富士図」…ファブリックボード

■「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」名画アートシリーズ一覧

https://t.ukiyoework.com/doraeiga-2025/(https://t.ukiyoework.com/doraeiga-2025/)

名画の美しさにドラえもんたちの冒険心や愛らしさが加わった唯一無二のアート作品。映画の感動を思い出しながら、お部屋のインテリアとしても楽しめる珠玉のシリーズとなっています。

【商品概要】

商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』

名画ジークレー版画「叫び」

販売価格：20,000円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ（額）：縦24.5cm×横40.8cm

素材（額装部分）：樹脂、アクリル、アルミ

和紙（絵）：純手漉和紙（鳥の子紙）越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所

技法：ジークレー版画

URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000327

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』

名画ジークレー版画「仔犬図」

販売価格：20,000円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ（額）：縦24.5cm×横40.8cm

素材（額装部分）：樹脂、アクリル、アルミ

和紙（絵）：純手漉和紙（鳥の子紙）越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所

技法：ジークレー版画

商品名：URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000325

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』

名画ジークレー版画「牛乳を注ぐ女」

販売価格：20,000円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ（額）：縦24.5cm×横40.8cm

素材（額装部分）：樹脂、アクリル、アルミ

和紙（絵）：純手漉和紙（鳥の子紙）越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所

技法：ジークレー版画

商品名：URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000326

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』

名画ファブリックボード「星月夜」

販売価格：3,600円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ：縦19.0cm×横33.5cm

素材：キャンバス

商品名：URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000328

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』

名画ファブリックボード「金魚づくし」

販売価格：3,600円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ：縦19.0cm×横33.5cm

素材：キャンバス

商品名：URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000329

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』

名画ファブリックボード「桜花に富士図」

販売価格：3,600円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ：縦19.0cm×横33.5cm

素材：キャンバス

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

商品名：URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000330

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

※商品の仕様は変更となる可能性があります。最新の情報につきましては、弊社ウェブサイトをご確認ください。

オンラインショップ：浮世絵工房 https://www.ukiyoework.com/