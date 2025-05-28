TVアニメ『東京リベンジャーズ』のオリジナル描き下ろしイラスト「アルカナCollection」を使用したグッズがアニメガ×ソフマップで先行販売開始！

株式会社イーディス◆特設サイト

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=tokyorevengers_arkana(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=tokyorevengers_arkana)

◆販売情報

【アニメガ×ソフマップ取扱い店舗】

・AKIBA アミューズメント館

・横浜ビブレ店

・池袋店

・町田店

・仙台駅前店

・名古屋駅西店

・なんば店

・神戸ハーバーランド店

・天神１号館

【アキバ☆ソフマップ(通販)】

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=tokyorevengers_fair(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=tokyorevengers_fair)

◆販売期間

2025年5月28日(水)～6月15日(日)

◆TVアニメ『東京リベンジャーズ』-アルカナCollection-商品情報アクリルスタンド

販売価格：各1,430円 (税込)

本体サイズ：約89×140mm以内

台座サイズ：約40×30mm

素材：アクリル

ラインナップ：花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅、松野千冬、三ツ谷隆、場地圭介、三途春千夜［全7種］

アクリルチャームセットカラビナ

販売価格：各2,200円 (税込)

カラビナサイズ：約40×66mm以内

アクリル本体サイズ：約76×120mm

パーツサイズ：約18×35mm

素材：アクリルなど

ラインナップ：花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅、松野千冬、三ツ谷隆、場地圭介、三途春千夜［全7種］

トレーディングメタリック缶バッジ (全7種)

販売価格：550円/ BOX 3,850円(税込)

サイズ：約Φ56mm

素材：ブリキ、PET、紙

トレーディングメタリック缶バッジ-ミニキャラ-(全7種)

販売価格：550円/ BOX 3,850円(税込)

サイズ：約Φ56mm

素材：ブリキ、PET、紙

ダイカットステッカーセット

販売価格：825円(税込)

サイズ：約60×89mm以内

素材：紙、PP

ダイカットステッカーセット-ミニキャラ-

販売価格：825円(税込)

サイズ：約35×57mm以内

素材：紙、PP

トレーディングクリアカード(全14種)

販売価格：330円/ BOX 4,620円(税込)

サイズ：約68×96mm

素材：PP

レーディングクリアカード-ミニキャラ-(全14種)

販売価格：330円/ BOX 4,620円(税込)

サイズ：約68×96mm

素材：PP

トレーディングタロット風カード (全7種)

販売価格：330円/ BOX 2,310円(税込)

サイズ：約80×145mm

素材：紙

ミニキャラアクリルスタンド

販売価格：各990円 (税込)

サイズ：約65mm角内

素材：アクリル

ラインナップ：花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅、松野千冬、三ツ谷隆、場地圭介、三途春千夜［全7種］

フェイスタオル

販売価格：各2,420円 (税込)

サイズ：約800×350mm

素材：綿

ラインナップ：花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅、松野千冬、三ツ谷隆、場地圭介、三途春千夜［全7種］

◆予約商品ビッグアクリルスタンド

販売価格：各2,750円(税込)

サイズ：約148×210mm角内

素材：アクリル

ラインナップ：花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅、松野千冬、三ツ谷隆、場地圭介、三途春千夜［全7種］

等身パネル

販売価格：各36,300円(税込)

本体サイズ：約1296×1930mm以内

素材：紙、PP、スチレン

ラインナップ：花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅、松野千冬、三ツ谷隆、場地圭介、三途春千夜［全7種］

◆購入特典

フェア商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、

ノベルティフォトカード(全7種)からランダムで1枚プレゼント。

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

※特典はランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

◆権利表記

(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

関連URL

TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式サイト：https://tokyo-revengers-anime.com/

TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式X：https://x.com/anime_toman

◆会社概要

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13

事業：イベント事業・グッズ事業

■自社運営サイトについて

「EDITH ONLINE」https://edith-online.com/

「E-flower」https://e-flower.biz

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている

グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している

オリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、

皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。