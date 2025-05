中国ドラマ3作品をU-NEXTで独占先行配信！『雲花のロマンス～一夜の花嫁2～』『癒やしの恋人～ロマンスの処方箋～』『青い恋1996～少年バビロン～』が6月に登場

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年6月1日(日)より『雲花のロマンス~一夜の花嫁2~』『癒やしの恋人~ロマンスの処方箋~』『青い恋1996~少年バビロン~』を独占先行配信いたします。

6月配信の新作中国ドラマに、ユエン・ハオ×チャオ・ツァオイー主演、『蓮花楼』監督が贈る海賊王と美しきヒロインがおりなす型破りなラブコメ時代劇『雲花のロマンス~一夜の花嫁2~』が登場。

さらに、レオ・ローが完璧主義のドクターに!?中国で大ヒットした純愛ラブストーリー『癒やしの恋人~ロマンスの処方箋~』、ホウ・ミンハオ×ヤン・ツァイユー主演の1990年代を強く生きた若者たち

の青春ラブストーリー『青い恋1996~少年バビロン~』も同日より配信開始となります。

U-NEXTでは中国ドラマ3作品を6月1日(日)12時より独占で先行配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『雲花のロマンス~一夜の花嫁2~』<全24話>

【価格】各220円(税込)/2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0191651 ※配信開始日よりアクセス可能

【STORY】

婚姻をした花溶(かよう)と秦尚城(しんしょうじょう)。これから幸せな新婚生活が待っているかと思いきや、天楚国の和平のために花溶は南荒国の世子・端木白(たんぼくはく)と政略結婚を命じられる。国の大局のため、花溶は秦尚城と夫婦であることを隠し、端木白との婚姻の話を進めることに。一方、二人の前に現れた六公主もまた南荒国に人質となっている婚約者との婚姻を逃れるため、人質交換が行われないように端木白を殺そうと企み、花溶と秦尚城と行動を共にすることに。花溶と秦尚城の新婚生活は果たして、穏やかに過ごせるのか!?その試練を乗り越えた時、二人の愛がより一層強固とな

る…!?

(C)2022Hunan Mgtv.com InteractivEntertainment Media Co., Ltd.

『癒やしの恋人~ロマンスの処方箋~』<全36話>

【価格】各220円(税込)/2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0191652 ※配信開始日よりアクセス可能

【STORY】

神経外科医のグー・ユンジョンは派遣救命医として異国で働いている。急な手術で空港から病院へ向かおうとしているとき、スー・ウェイアンという女性に声を掛けられ、彼女のバイクに乗せてもらう。彼女に最初はお金を荒稼ぎしているという印象しか持っていなかったが、フランス語の通訳として雇うことになり、彼女の才能を知っていくうちに心惹かれていく。そして、とある事件に巻き込まれ、スー・ウェイアンに命を助けられたグー・ユンジョンは、自分の彼女に対する気持ちが愛だと言うことに気づく。彼女へ一途にアプローチするものの逃げまわられてしまい、その度に彼女への愛と謎が深まっていき…。

(C) 2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved

『青い恋1996~少年バビロン~』<全26話>

【価格】各220円(税込)/2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0191653 ※配信開始日よりアクセス可能

【STORY】

1990年代後半、東南沿岸の小都市、福城(ふくじょう)で暮らす路小路(ルー・シャオルー)は義理と友情を何よりも大事にする、ごく普通の若者。大学入試の当日、彼は食品工場で工場医として赴任してきた白藍(バイ・ラン)と運命的な出会いを果たす。そして受験を逃してしまった路小路(ルー・シャオルー)も工場で働くことを決める。つんと澄ました彼女は工場中の注目の的だった。しかし、ある事件をきっかけに2人の間に思わぬ誤解が生じる。路小路(ルー・シャオルー)はお高く留まった彼女をやり込めようとするが、いつも反対にやり込められてしまう。こうして次第に距離を縮めていく2人だったが、やがて離れ離れになる危機が訪れて…。

(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited,

