¡ÚÂç´ÝµþÅÔÅ¹¡Û²Æ¤ÎºÇ¿·ºî ¡È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡É ½éÅÐ¾ì¡ª ¶äºÂ¤ÎËÜ³Ê¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹Ç¯ÎØ¡Ø¤Í¤ó¤ê¤ó²È¡Ù¤¬´ü´Ö¸ÂÄêOPEN¡ª
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯6·î4Æü(¿å)～6·î10Æü(²Ð)
¢£²ñ¾ì¡§Âç´ÝµþÅÔÅ¹¡¡ÃÏ³¬¡¡¥¦¥¤ー¥¯¥êー¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥¤ー¥Ä
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂç´ÝµþÅÔÅ¹¡×¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥ªー¥×¥ó¡£
²Æ¤ÎºÇ¿·ºî ¡É¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¹á¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à¡É ¤¬½éÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¡¢¡Ø¤Í¤ó¤ê¤ó²È¡Ù¤Î¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¹á¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à 1ËÜÆþ¡¡
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¹á¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à 1ËÜÆþ¡¡ÀÇ¹þ 972±ß
¹âÉÊ¼Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢»º¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈßäÀù¤·¡¢»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Úー¥¹¥È¾õ¤Ë¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤È¤í¤ê¤ÈÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢°ìÁØ°ìÁØÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥Ð¥¿ー¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëË§½æ¤Ê¥³¥¯¤È¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´Å¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËìÔÂô¡£
¤Ò¤È¤¯¤ÁËËÄ¥¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤Á¹¤¬¤ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê 1ËÜÆþ¡¡
¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê 1ËÜÆþ¡¡ÀÇ¹þ 864±ß
¤Í¤ó¤ê¤ó²È¤ÎÂåÉ½ºî¡£Èé¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê½ÏÀ®¤Î¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê¡Ù¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¡¢ÆÈ¼«¤ÎÍÒ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¢¤²¤Æ¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à µÍ¹ç¤» 2ËÜÆþ¡¡
²Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à µÍ¹ç¤» 2ËÜÆþ¡¡ÀÇ¹þ 1,944±ß
¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê¡Ù¤È¡¢¿·ºî¡Ø¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¹á¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à¡Ù¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Æ¸ÂÄê¤ÎµÍ¹ç¤»¡£
²Æ¸ÂÄê ¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ðー¥àµÍ¹ç¤» 4¼ï
²Æ¸ÂÄê ¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ðー¥àµÍ¹ç¤» 4¼ï 10¸ÄÆþ
²Æ¸ÂÄê ¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ðー¥àµÍ¹ç¤» 4¼ï
5¸ÄÆþ ÀÇ¹þ 1,512±ß¡¡¡¡10¸ÄÆþ ÀÇ¹þ 2,916±ß¡¡¡¡15¸ÄÆþ ÀÇ¹þ 4,212±ß
¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¾åÉÊ¤Ê¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê¡Ù¡Ø¥¹¥È¥ìー¥È¥Ðー¥à ¤ä¤ï¤é¤«²ê¡Ù¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¹á¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à¡Ù¡¢Ë§½æ±§¼£ËõÃã¹á¤ë¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤ªËõÃã¡Ù¡¢4¼ï¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¡Ö¤Í¤ó¤ê¤ó²È¡×¤ÎÆóÂç¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¥Ûー¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç
¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê 1»³¡¡¡¿¡¡¥¹¥È¥ìー¥È¥Ðー¥à ¤ä¤ï¤é¤«²ê
¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê 1»³
¥¹¥È¥ìー¥È¥Ðー¥à ¤ä¤ï¤é¤«²ê
¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê 1»³¡¡ÀÇ¹þ 1,836±ß
¥¹¥È¥ìー¥È¥Ðー¥à ¤ä¤ï¤é¤«²ê¡¡ÀÇ¹þ 1,404±ß
¤Í¤ó¤ê¤ó²È¤Î¸Ø¤ë⼆Âç¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¡¢´Ý¤¤¥Ûー¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤É¤¦¤¾¡£
³°¤Ï¥«¥ê¥ÃÆâ¤Ï½ÏÀ®¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤Î¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê 1»³¡Ù¡£
¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤Þ¤´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥åー¥·ー¤Ê¡Ø¥¹¥È¥ìー¥È¥Ðー¥à ¤ä¤ï¤é¤«²ê¡Ù¡£
¤ª¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤É¤¦¤¾¡£
¤Í¤ó¤ê¤ó²È¤È¤Ï
2007Ç¯ÃÂÀ¸¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Î¤ì¤ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆüËÜ¤¦¤Þ¤ì¤Î¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î´¶À¤Ë¶Á¤¯Ì£¤ï¤¤¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê£²¤Ä¤Î¿©´¶¤Î¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Èé¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Æâ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê½ÏÀ®¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ðー¥à ¤·¤Ã¤«¤ê²ê¡Ù¡£
¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥åー¥·ー¤Ê¡Ø¥¹¥È¥ìー¥È¥Ðー¥à ¤ä¤ï¤é¤«²ê¡Ù¡£
±ÊÇ¯¤Î¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌµÆó¤Î¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÏÅìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ£¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Í¤ó¤ê¤ó²È ¶äºÂËÜÅ¹
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯2025Ç¯6·î4Æü(¿å)～6·î10Æü(²Ð)
¢£²ñ¾ì¡§Âç´ÝµþÅÔÅ¹¡¡ÃÏ³¬¡¡¥¦¥¤ー¥¯¥êー¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥¤ー¥Ä
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£