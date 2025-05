株式会社100、商談化率向上に特化したオンラインセミナーに登壇 ～年間150件超の商談を生むインバウンド戦略とフォーム設計を解説～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、2025年6月24日(火)に開催される、株式会社シーラベル主催のオンラインセミナー「商談化率を高める仕組みと実践事例」に登壇いたします。

BtoB企業における“商談化の壁”と向き合うために

無料のイベントに申し込む :https://clabel.jp/kyousou/seminar/7/?prvcode=01f56964-162d-4ce4-b470-89477377c6d5&hsCtaAttrib=190570276408

多くのBtoB企業において、「リードは獲得できているが商談につながらない」という課題は根強く存在します。商談化率を向上させるには、単なるリード数の増加ではなく、顧客接点の質や営業プロセス全体を見直した統合的な取り組みが求められます。

本イベントは、マーケティングから営業への橋渡しを最適化し、商談化率を高めるための仕組みや実践事例を共有するオンラインセミナーです。基調講演には、株式会社才流および株式会社セールスリクエストの代表が登壇し、組織設計や施策実行のプロセスを事例とともに解説します。

年間150件超の商談を支えるフォーム設計とデータ運用

100の登壇セッションでは、「商談化率100%、年間150件以上の商談を生むインバウンドマーケティング」をテーマに、CRMを活用したデータマネジメントと、コンバージョンの入口となるフォーム設計の工夫について解説します。

リードの獲得だけでなく、「どのようにして商談へつなげるか」という視点で、フォームの設計・運用には、顧客の意図を捉えながら、適切な項目設計と導線設計が求められます。本セッションでは、100自身の実践をもとに、具体的な改善アプローチと継続的な見直しのポイントを紹介します。

HubSpotを活用した一貫したマーケティング~営業プロセスの中で、いかにデータを活かし、現場で定着させるか。商談創出に取り組むマーケティング・営業部門にとって、実務観点からのヒントが得られるセッションです。

登壇者紹介

株式会社100(ハンドレッド) 代表取締役

田村 慶(たむら けい)

2005年にWeb制作会社24-7(現DXディライト)を設立後、12年からHubSpotパートナー事業を開始。2018年にラバブルマーケティンググループに全株譲渡し、代表を退任。同年、株式会社100を創業。2019年からはHubSpot CRMを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)支援を展開。2023年にアジア初のHubSpot Elite パートナーに認定され、HubSpotユーザーグループ『HUG JAPAN』の代表として、コミュニティ活性化に従事。

イベント概要

タイトル:商談化率を高める仕組みと実践事例

開催日時:2025年6月24日(火)10:00 ~ 16:45

※申込者にはアーカイブ配信あり(7月1日~31日)

開催場所:オンライン

参加費:無料(事前登録制)

主催:株式会社シーラベル

申し込みページ:https://clabel.jp/kyousou/seminar/7/(https://clabel.jp/kyousou/seminar/7/?prvcode=01f56964-162d-4ce4-b470-89477377c6d5&hsCtaAttrib=190570276408)

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。また、ITreview Grid Award 2025 Winterにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本