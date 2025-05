プロeスポーツチーム「REJECT」Marvel Rivals部門設立、およびメンバー加入のお知らせ

株式会社REJECT

株式会社REJECT(本社:東京都港区、代表取締役:甲山翔也)は、新たにMarvel Rivals部門を設立し、6名の選手が加入したことを発表いたします。

加入メンバーには、Marvel Rivals Championship(MRC)での優勝経験者やOverwatch Leagueで実績を残したトッププレイヤーが名を連ねており、REJECTは2025年5月より開幕している公式グローバルトーナメント「Marvel Rivals IGNITE」へ参戦します。

REJECTは今後もアジアから世界の頂点を目指し、さらなる成長と挑戦を続けてまいります。新設されたMarvel Rivals部門へのご声援を、ぜひよろしくお願いいたします。

【REJECT Marvel Rivals部門 加入メンバー】

■finale(@Finale_Ow(https://x.com/Finale_Ow)) │ Duelist

選手コメント:Since I’ve joined such a great team, I’ll do my best to deliver strong results and show solid performances.

■GARGOYLE(@gargoyle98(https://x.com/gargoyle98)) │ Duelist

選手コメント:I’m confident in my ability. I’ll prove it with great results - please support us!

■piggy(@piggy__mv(https://x.com/piggy__mv)) │ Vanguard

選手コメント:I’ll give it my all - I’m confident as the No.1 tank in Marvel Rivals.

■Gnome(@Gnome_02(https://x.com/Gnome_02)) │ Vanguard

選手コメント:I’ll work hard and give my best in every match.

■DDobi(@DDobi_ow(https://x.com/DDobi_ow)) │ Strategist

選手コメント:It’s an honor to join REJECT. I’ll be giving it my all as we aim to win the world championship!

■MOKA(@mokajjang06(https://x.com/mokajjang06)) │ Strategist

選手コメント:I’ll do my best to grow and achieve great things with the team. <3

【Marvel Rivalsについて】

Marvel Rivalsは、NetEase GamesとMarvel Gamesが共同開発する三人称視点の6対6チームシューティングゲームです。マーベル・マルチバースを舞台に、人気ヒーローやヴィランたちが登場。それぞれの個性的な能力を活かした戦略性の高いチームバトルが展開され、スピード感のあるアクションと多彩なマップ構造により、プレイヤー同士の連携や戦術が勝敗を大きく左右する、競技性にも優れたタイトルです。

【Marvel Rivals IGNITEについて】

Marvel Rivals IGNITEは、2025年5月より開幕する公式グローバルトーナメントです。アメリカ、EMEA、中国、アジア、オセアニアの5リージョンを対象に開催され、賞金総額は300万ドル、そのうち100万ドルは11月開催のグランドファイナルに配分されます。

【eスポーツチーム REJECTについて】

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。

世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUPのパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

URL:https://reject.jp/

【会社概要】

会社名:株式会社REJECT(リジェクト)

代表者:代表取締役 甲山翔也

設立:2018年12月

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

事業内容:eスポーツチーム運営、Gaming Gear開発・展開、タレント・イベントプロデュース

URL:https://reject.co.jp/