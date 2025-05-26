5月度月例会_2025年5月29日（木）→WEB開催【標準テキストの解説と近年の修正・追加ポイント～改めて、基礎を学ぶ～】

特定非営利活動法人事業継続推進機構

既存の標準テキストを再確認し、事業継続(BC)の目的や概念を解説した上で、新たに改変したポイントを解説させていただきます。特に、新たにBC担当になられた方やBCPの改善を担当する実務者向けに、テキストの基礎的な部分を理解しやすく説明させていただきます。

◆日時：2025年5月29日(木)13時15分～14時45分（受付13:00開始）

◆場所：オンライン : Zoom

◆内容：

【標準テキストの解説と近年の修正・追加ポイント～改めて、基礎を学ぶ～】



◆定員：100名

◆参加料：無料

◆申込期限 ：2025年5月27(火)（ただし、定員になり次第、締切りとさせていただきます。）

◆申込み：https://www.npobcao.org/?page_id=11132

組織概要

商号 ： 特定非営利活動法人事業継続推進機構

代表者 ： 理事長 丸谷 浩明

所在地 ： 〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町10-2 日本橋フジビル6階

設立 ： 2006年6月

事業内容 ： 事業継続(BC)の普及啓発

資本金 ： 特定非営利活動法人のため資本金の概念なし

URL ： https://www.npobcao.org/

私ども事業継続推進機構（BCAO）は、企業・団体の「事業継続」を推進する特定非営利活動法人です。個人や企業、政府その他の団体に対して、災害、事故、事件等に際する事業継続の推進に取り組み、経済・社会的被害の軽減や地域社会における災害・危機管理対策を充実させ、地域の安全・安心・発展に寄与することを目的としています。

【≪5月度月例会≫ に関するお客様からのお問い合わせ先】

特定非営利活動法人事業継続推進機構

Tel：03- 6231-1240

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

特定非営利活動法人事業継続推進機構

担当：平吾

Tel：03- 6231-1240

E-Mail：bc@bcao.jp