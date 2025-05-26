『キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L』を発売

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サンコー株式会社




2025年5月26日


News Release



買い出しにピッタリ　冷蔵・冷凍どちらでも使えるポータブル冷蔵庫


『キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L』を発売













＜概要＞


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：山光博康）は


『キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L』を5月23日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。




本製品は、コンプレッサーと断熱材で高い保冷力のコンパクトな車用冷凍冷蔵庫です。


-20℃から20℃までの温度設定が可能。冷凍・冷蔵どちらでも使用できます。容量は18L。


サイズは幅441×奥行364×高さ488(mm)で、車で使うのにちょうどいいサイズ。


3段階の高さ調整ができるキャリーハンドルとキャスター付きで、持ち運びや移動も楽。


電源はシガーソケット、または家庭用のコンセントからの給電も可能。


DC24V対応なので、トラックでも使用可能。ポータブル電源からの給電にも対応。


素早く庫内を冷やす「MAXモード」・消費電力を抑えて庫内を冷やす「ECOモード」・


車での使用時、車のバッテリー上がりを防ぐ「バッテリーモード」搭載。


庫内灯付き。下部の収納ポケットには電源コードを収納できます。


車でのお買い物時や、アウトドアシーンでの冷凍・冷蔵の利用に。


また、セカンド冷凍冷蔵庫としてもおすすめの「キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L」です。




＜製品特長＞


■コンプレッサーと断熱材で保冷力抜群


■-20℃～20℃の温度設定が可能で冷凍・冷蔵どちらでも


■容量18L


■急速冷却のMAXモード・省エネ冷却のECOモード搭載


■車のバッテリー上がりを防ぐバッテリーモード搭載


■AC/DC電源両対応


■ハンドル・キャスターで移動楽々



























＜仕様＞


・サイズ／幅441×奥行364×高さ488(mm)


・重量／約11.3 kg


・電源／AC100V-240V 50/60Hz またはDC12V-24V


・消費電力／55W


・定格内容積／18L


・温度設定範囲間／約-20℃～20℃


・冷媒名/冷媒封入量／R134a / 21g


・キャリーハンドルの長さ／最長時875mm


・コード長／ACアダプター約40cm/電源コード約1.4m/シガーコード 約3.4m


・材質／本体：ABS　金属：鉄（亜鉛メッキ板）


・セット内容／本体、ACアダプター、電源コード、シガーコード、日本語取扱説明書


・パッケージサイズ／幅502×奥行446×高さ568(mm)


・パッケージ込み重量／約14kg


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日2025/5/23


・型番／CAFL25HGY18L


・JAN／4580060602292






キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L


[販売価格] 28,000円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004664




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部　〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322　Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp


■サンコー直営店舗　〒101-0021　 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783