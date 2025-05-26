『キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L』を発売
2025年5月26日
News Release
買い出しにピッタリ 冷蔵・冷凍どちらでも使えるポータブル冷蔵庫
『キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L』を発売
＜概要＞
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：山光博康）は
『キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L』を5月23日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
本製品は、コンプレッサーと断熱材で高い保冷力のコンパクトな車用冷凍冷蔵庫です。
-20℃から20℃までの温度設定が可能。冷凍・冷蔵どちらでも使用できます。容量は18L。
サイズは幅441×奥行364×高さ488(mm)で、車で使うのにちょうどいいサイズ。
3段階の高さ調整ができるキャリーハンドルとキャスター付きで、持ち運びや移動も楽。
電源はシガーソケット、または家庭用のコンセントからの給電も可能。
DC24V対応なので、トラックでも使用可能。ポータブル電源からの給電にも対応。
素早く庫内を冷やす「MAXモード」・消費電力を抑えて庫内を冷やす「ECOモード」・
車での使用時、車のバッテリー上がりを防ぐ「バッテリーモード」搭載。
庫内灯付き。下部の収納ポケットには電源コードを収納できます。
車でのお買い物時や、アウトドアシーンでの冷凍・冷蔵の利用に。
また、セカンド冷凍冷蔵庫としてもおすすめの「キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L」です。
＜製品特長＞
■コンプレッサーと断熱材で保冷力抜群
■-20℃～20℃の温度設定が可能で冷凍・冷蔵どちらでも
■容量18L
■急速冷却のMAXモード・省エネ冷却のECOモード搭載
■車のバッテリー上がりを防ぐバッテリーモード搭載
■AC/DC電源両対応
■ハンドル・キャスターで移動楽々
＜仕様＞
・サイズ／幅441×奥行364×高さ488(mm)
・重量／約11.3 kg
・電源／AC100V-240V 50/60Hz またはDC12V-24V
・消費電力／55W
・定格内容積／18L
・温度設定範囲間／約-20℃～20℃
・冷媒名/冷媒封入量／R134a / 21g
・キャリーハンドルの長さ／最長時875mm
・コード長／ACアダプター約40cm/電源コード約1.4m/シガーコード 約3.4m
・材質／本体：ABS 金属：鉄（亜鉛メッキ板）
・セット内容／本体、ACアダプター、電源コード、シガーコード、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅502×奥行446×高さ568(mm)
・パッケージ込み重量／約14kg
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日2025/5/23
・型番／CAFL25HGY18L
・JAN／4580060602292
キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L
[販売価格] 28,000円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004664
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783