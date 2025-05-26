【あみやき亭】平日限定夜ランチ開催します！

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株式会社あみやき亭

桑名大山田・江場店限定

あみやき亭桑名大山田・桑名江場店の2店舗で『平日限定夜ランチ』を開催いたします！


超お得な1,000円(税込1,100円)のランチセットが平日17：00～19：00限定でご注文いただけます！


3種のランチセットは全てドリンクバー付きです。


更に！期間中は飲み放題が1,800円(税込1,980円)→破格の1,200円(税込1,320円)に！


【お手軽ランチ】1,000円(税込1,100円)


お手軽ランチ
(内容)

・旨みカルビ


・やわらか霜降り風焼肉


・豚ロース


・鶏せせり


・本格キムチ


・中ライスor小ライス


ドリンクバー・ミニサラダ付き♪





夜ランチ開催店舗

【店舗】あみやき亭桑名大山田・あみやき亭桑名江場店


【期間】2025年5月26日～6月27日


株式会社あみやき亭について

会社名：株式会社あみやき亭


所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8


代表取締役社長：宮崎 卓也


設立：1995年6月22日


URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html


ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山