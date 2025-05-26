【あみやき亭】平日限定夜ランチ開催します！
株式会社あみやき亭
桑名大山田・江場店限定
お手軽ランチ
(内容)
桑名大山田・江場店限定
あみやき亭桑名大山田・桑名江場店の2店舗で『平日限定夜ランチ』を開催いたします！
超お得な1,000円(税込1,100円)のランチセットが平日17：00～19：00限定でご注文いただけます！
3種のランチセットは全てドリンクバー付きです。
更に！期間中は飲み放題が1,800円(税込1,980円)→破格の1,200円(税込1,320円)に！
【お手軽ランチ】1,000円(税込1,100円)
お手軽ランチ
(内容)
・旨みカルビ
・やわらか霜降り風焼肉
・豚ロース
・鶏せせり
・本格キムチ
・中ライスor小ライス
ドリンクバー・ミニサラダ付き♪
夜ランチ開催店舗
【店舗】あみやき亭桑名大山田・あみやき亭桑名江場店
【期間】2025年5月26日～6月27日
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html
ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山