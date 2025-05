ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」世界に限定250着のアパレルグッズが登場『オリジナル“呉爾羅”スカジャン付きVIPジャーニーパス』

株式会社ニジゲンノモリ▲限定アパレルグッズ『オリジナル“呉爾羅”スカジャン』(裏)▲限定アパレルグッズ『オリジナル“呉爾羅”スカジャン』(表)

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、世界に250着のみの限定生産アパレルグッズ『オリジナル“呉爾羅”スカジャン』が付属した限定VIPジャーニーパスを2025年6月7日(土)より販売いたします。

今回のVIPジャーニーパスに付属するオリジナル“呉爾羅”スカジャンは、「ゴジラ迎撃作戦」のワンシーンでも登場する“呉爾羅(ゴジラ)”が、明石海峡大橋をバックに悠然と海を渡る様子が、日本古来の波模様「青海波」とともに描かれた、世界に250着限定のアパレルグッズとなっております。

日本で発祥し世界中のハイブランドにも取り上げられるスカジャンが、ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」と待望のコラボレーション!ファンならずとも手に入れたくなる、禍々しくもカッコいい『“呉爾羅”スカジャン』を手に入れて、「ゴジラ迎撃作戦」での夢中な1日を過ごしましょう!

■オリジナル“呉爾羅”スカジャン付きVIPジャーニーパス 概要

販売開始:

2025年6月7日(土)

料金:

大人/30,200円~31,000円

小人/28,600円~29,000円

※先着250枚のみの販売。売切れ次第、終了

※サイズはM、L、2Lからお選びいただけます。数に限りがありますのでご注意ください

※価格は全て税込

内容:

1.プレシアター

2.ジップライン(飛び放題)※身長120cm以上、体重25kg以上~110kg未満の方が体験可能

3.対ゴジラ細胞シューティング

4.ゴジラミュージアム

5.淡路島特撮スタジオ※別途撮影代が必要です

6.AR×リアル謎解きゲーム 「巨大不明生物の細胞を追跡せよ!!」または、リアル謎解きゲーム「とびだす!なぞとき怪獣図鑑」

7.カイジュウノモリへの大人の付き添い※小人の方は体験できません。

特典:

「ゴジラ迎撃作戦」のワンシーンがデザインされた、オリジナル“呉爾羅”スカジャンorリバーシブルMA-1ジャケット(3L・5L)のどちらか1着

予約:https://www.asoview.com/channel/tickets/bBgC69q9w4/

URL:https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

■(参考)「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。

参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。

その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています!

ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実!ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください!

■(参考)グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。

室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。

https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

■(参考)デストロイア特別展記念『バーニングゴジラ背びれ』付きチケット販売

ニジゲンノモリの人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内では、『デストロイア誕生30周年企画』として、2025年3月13日(木)~12月14日(日)の期間限定で「デストロイア特別展」を開催しています。

そしてこの度、数々のゴジラ映画を生み出してきた東宝映像美術による限定オリジナルグッズ“バーニングゴジラ背びれ”が付属した「ゴジラ迎撃作戦」のプラチナチケットを2025年5月1日(木)より、100個限定で販売いたします。今回新たに制作される“バーニングゴジラ背びれ”は、台座にNo,1~100までのシリアルナンバーが刻まれている、世界に100個しか存在しない超貴重なプレミアムグッズです。若狭新一氏率いるMONSTERSの協力のもと、当時の背びれのカラーリングを極限まで再現し、ゴジラの禍々しさと壮大さが表現された、まさにゴジラの一部そのものとなっています。現在ニジゲンノモリ オンラインショップにて好評販売中!!

詳しくはこちら↓

https://shop.nijigennomori.com/