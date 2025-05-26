夏祭りにおすすめ！『anyFAM』がサンリオの人気キャラクターとコラボ　上下セパレートで着脱しやすい子ども向け浴衣＆甚平を発売

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社:東京都中央区 代表取締役社長:保元 道宣）が展開する 『anyFAM（エニィファム）』 は、株式会社サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』『マイメロディ』『クロミ』とのコラボレーションとして初となる子ども向け浴衣と甚平を販売開始しました。

URL ：https://crosset.onward.co.jp/mag/b-3954

今年も各地で開催される夏祭りや盆踊りなどに向けて、『anyFAM』で毎年人気の浴衣・甚平を初めてサンリオの人気キャラクター達とコラボレーションしました。

『anyFAM』 の浴衣・甚平は、ブランドオリジナルの可愛らしい総柄デザインや上下セパレートで子どもが着脱しやすいところなどが特徴で毎年好評です。今年は、サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』『マイメロディ』『クロミ』とのコラボレーションで、姉妹でリンクコーディネートもできる総柄デザインの浴衣・甚平を展開します。

本商品は、5月23日（金）から『anyFAM』 の店舗にて販売しており、5月30日（金）12時から公式通販サイト「オンワード・クローゼット」（https://crosset.onward.co.jp/shop/anyfam-kids）等でも販売する予定です。

■商品一覧

【anyFAM×サンリオキャラクターズ】ロング丈浴衣セット

【anyFAM×サンリオキャラクターズ】ロング丈浴衣セット

販売価格：\6,990~（税込）

カラー展開：ハローキティ×牡丹/マイメロディ×イチゴ/クロミ×紫陽花（全3種）

サイズ展開：110cm/120cm/130cm/140cm/150cm

販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/SIFKGM0670

【anyFAM×サンリオキャラクターズ】甚平セット

【anyFAM×サンリオキャラクターズ】甚平セット

販売価格：\5,480（税込）

カラー展開：ハローキティ×牡丹/マイメロディ×イチゴ/クロミ×紫陽花（全3種）

サイズ展開：90cm/100cm/110cm/120cm/130cm

販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/SIFKGM0671

特集記事URL：https://crosset.onward.co.jp/mag/b-3954 ※5月30日（金）12時公開予定

■販売概要

【発売日】

＜店舗＞ 5月23日（金）

＜EC＞ 5月30日（金）12時～

【販売チャネル】

＜店舗＞

『anyFAM』 一部店舗 https://crosset.onward.co.jp/news/multi_news120250430105052

※在庫がない店舗もございます。ご来店前に、店舗へ直接お問い合わせください。

＜EC＞

・公式通販サイト「オンワード・クローゼット」：https://crosset.onward.co.jp/shop/anyfam

・その他ECモール

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-shop/anyfam/

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/anyfam/

マガシーク：https://www.magaseek.com/brand/any+FAM/

丸井：https://search-voi.0101.co.jp/shop/anyfam/

タカシマヤ：https://www.t-fashion.jp/shop/anyfam



■『anyFAM』について

「しあわせな明日のための服」をコンセプトに、着るだけで毎日がちょっと特別になるような、ママとキッズのファッションアイテムを展開するブランドです。ママやキッズが日々の生活の中で、「これが欲しかった」と感じるひと工夫や機能性を追求し、前向きでワクワクするようなライフスタイルを提案しています。

公式サイト ：https://www.anyfam.jp/

公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/anyfam_official/