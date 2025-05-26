プロeスポーツチーム「REIGNITE」VALORANT GC部門「REIGNITE Lily」に「ねこぱんち」選手が加入！

株式会社Reignite Entertainment

グローバルesportsチーム「REIGNITE」のVALORANT GC部門「REIGNITE Lily」に、「ねこぱんち」選手が加入いたしました。

「ねこぱんち」選手は本番に強い精神力を武器としており、様々なチームで培った高いコミュニケーション能力、そして安定したスタッツに裏打ちされた冷静なプレイでチームを勝利に導きます。

公式大会である『VALORANT Game Changers Japan 2025 Split 2』は、間もなく5月29日（木）からスタートします。

国際大会となる『VALORANT Game Changers Pacific』、そしてその先の『VALORANT Game Changers Championship 2025』に進出できる、今シーズン最初で最後のチャンスです。

まずは予選ステージであるOpen Qualifierを勝ち抜き、Main Stageへの進出、『VALORANT Game Changers Pacific』への出場を目指して戦ってまいります。

引き続き選手への応援のほどよろしくお願いいたします。

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、VALORANT GC（女性部門）「REIGNITE Lily」、FORTNITE、ポケモンユナイト

※2025年4月1日をもちまして、「REIGNITE」の運営会社が株式会社Reignite Entertainmentから株式会社コアテックへと変更されました。

詳細は下記プレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000077629.html

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

【チーム公式HP】

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