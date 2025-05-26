thomas株式会社、「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）」内「社内業務効率化EXPO」に出展！業務効率化を支援するDXソリューションを紹介

thomas株式会社

総合ITソリューションを展開する thomas株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：広瀬和行、以下「thomas」）は、2025年6月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）」内「社内業務効率化EXPO」に初出展いたします。

今回の出展では、4月に正式リリースされたCRM「Edison Match」、法人向け格安大容量SIMサービス「thomas mobile」、業務自動化を支援するRPAシステム「ミラロボRPA」に加え、AI議事録サービスも出展いたします。会場でぜひご体感ください。

■ 出展製品

-営業サポートマッチングCRM「Edison Match（エジソンマッチ）(https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=7c5c273d-20cf-47ce-b667-fee02f065321)」

-業務自動化RPAシステム「ミラロボRPA(https://mirarobo.com/)」

-法人向け格安SIM「thomas mobile」

-AI議事録

■ ノベルティ＆相談会のお知らせ

当日は、ブース来場者向けにオリジナルマルチ充電ケーブルのノベルティをご用意しております。（数量限定）あわせて、製品担当者による個別相談会も随時開催いたします。事前予約も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご来場ください。

■ 展示会概要

名称：「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）」内「社内業務効率化EXPO」

会期：2025年6月4日（水）～6日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

ブース位置：東1ホール 19-34

出展社ページ(https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/12749/module/booth/323496/293612?_gl=1%2ankol8d%2a_gcl_aw%2aR0NMLjE3NDc4OTQwNDcuQ2p3S0NBanc4N1hCQmhCSUVpd0F4UDNfQS1kdERvVnJhaU5PYVhyb3VXSGZKaUp1Q2VUSUc3RTY1cnNMUmZRR1FzbFk4bEtoejJ2b1NCb0NhQmdRQXZEX0J3RQ..%2a_gcl_au%2aMTg4MDkwNzI3MS4xNzQxNzQ3NTc0%2a_ga%2aMjk3MDMzODI2LjE3NDE3NDc1NzQ.%2a_ga_WZ34SVWH95%2aczE3NDc4OTI2ODckbzQkZzEkdDE3NDc4OTQwNDYkajAkbDAkaDA.%2a_ga_V7NLJC3SRB%2aczE3NDc4OTI2ODckbzkkZzEkdDE3NDc4OTQwNDYkajYwJGwwJGgwJGRmTGtWem5YNXI1ZWVEUTVESHRmWnYyQl9mNGVPNDZ5TlJR)

■ 会社概要

thomas株式会社

本社所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7-21-24 THE MODULE roppongi 2F

代表者：代表取締役社長 広瀬 和行

設立：2018年6月7日

事業内容：システムインテグレーション事業、クラウドインテグレーション事業、ITサービス事業、MVNO事業、Entertainment and Hospitality事業