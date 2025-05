『えとたま』10周年を記念したTシャツ、にゃ～たん・なぁ～たん・モ～たん・ウサたんたちのグッズが二次元コスパから登場！5/30(金)～コラボカフェほか先行販売も【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ/二次元コスパ】『えとたま』商品情報1【公式キャラクターアパレル・グッズ/二次元コスパ】『えとたま』商品情報2

2015年4月のTV放送から10周年を迎える『えとたま』より、【期間限定商品】10周年を記念した干支マークのロゴ「Tシャツ」や10周年記念イラストを使用した「ショルダートート」など新グッズが二次元コスパから登場です。

CURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)の制服を身にまとった にゃ~たん たちの「アクリルマルチキーホルダー」、渡辺明夫氏によるえとたま10周年記念イラストを使用した「アクリルスタンド」も同じくラインナップいたします。

これらは、

2025年5月30日(金)~6月8日(日)にCURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)[オノデン4F ジーストア・アキバ内]で開催の〈「えとたま」10th Anniversary Cafe〉、

2025年6月21日(土)新宿ロフトプラスワンで開催の〈TVアニメ「えとたま」10周年記念 スタッフトークイベント ~自分のことを「えとたま」だと思っているみんな集合にゃ!~〉

にて先行販売も決定です。

◇『えとたま』商品情報

★限定★えとたま 10th Anniversary Tシャツ★限定★えとたま 10th Anniversary Tシャツ

発売日:2025年8月上旬予定

サイズ:S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

カラー:SUMI

価格:3,300円(税込)

限定品【期間限定商品】

「えとたま」10周年を記念した干支マークのロゴTシャツ

こちらの商品は2026年8月までの限定販売となります。

2026年8月以降、在庫がなくなり次第販売終了となります。

※「基本予約受付期間」終了後も、年に数回程度の予約受付を予定しております。

<先行販売情報>

こちらの商品は下記イベントでの初出し商品です。

・2025年5月30日(金)~6月8日(日) 〈「えとたま」10th Anniversary Cafe〉

・2025年6月21日(土) 〈TVアニメ「えとたま」10周年記念 スタッフトークイベント ~自分のことを「えとたま」だと思っているみんな集合にゃ!~〉

※その他一部イベント・店舗にて先行販売する可能性がございます。

※先行販売は数に限りがございます。

【基本予約受付期間】~2025年6月15日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

★限定★えとたま 10th Anniversary ショルダートート★限定★えとたま 10th Anniversary ショルダートート

発売日:2025年8月上旬予定

サイズ:(約)40×36×マチ13cm / 綿100%

カラー:NATURAL

価格:2,200円(税込)

限定品【期間限定商品】

「えとたま」10周年記念イラスト使用。

スナップボタンと内ポケットつき。耐久性が高く、斜めがけにも対応!

・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。

・長めのベルトは斜めがけにも最適。

・開口部にはスナップボタン付き。

・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。

・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。

こちらの商品は2026年8月までの限定販売となります。

2026年8月以降、在庫がなくなり次第販売終了となります。

※「基本予約受付期間」終了後も、年に数回程度の予約受付を予定しております。

<先行販売情報>

こちらの商品は下記イベントでの初出し商品です。

・2025年5月30日(金)~6月8日(日) 〈「えとたま」10th Anniversary Cafe〉

・2025年6月21日(土) 〈TVアニメ「えとたま」10周年記念 スタッフトークイベント ~自分のことを「えとたま」だと思っているみんな集合にゃ!~〉

※その他一部イベント・店舗にて先行販売する可能性がございます。

※先行販売は数に限りがございます。

【基本予約受付期間】~2025年6月15日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

アクリルマルチキーホルダー キュアメイドカフェVer.4種/にゃ~たん・なぁ~たん・モ~たん・ウサたんにゃ~たん アクリルマルチキーホルダー キュアメイドカフェVer.なぁ~たん アクリルマルチキーホルダー キュアメイドカフェVer.モ~たん アクリルマルチキーホルダー キュアメイドカフェVer.ウサたん アクリルマルチキーホルダー キュアメイドカフェVer.

【先行販売情報】

■2025年5月30日(金)~6月8日(日)〈「えとたま」10th Anniversary Cafe〉先行販売

■2025年6月21日(土)〈TVアニメ「えとたま」10周年記念 スタッフトークイベント ~自分のことを「えとたま」だと思っているみんな集合にゃ!~〉先行販売

一般販売:2025年8月上旬予定

サイズ:(約)縦8cm×横5cm / アクリル製

価格:各880円(税込)

キュアメイドカフェの制服を身にまとった

「にゃ~たん」「なぁ~たん」「モ~たん」「ウサたん」があなたをお出迎え

・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。

・別売りの「松葉紐&イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。

【基本予約受付期間】~2025年6月15日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

CURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)は、日本で初めてできたメイドカフェです。

・公式サイトhttps://www.curemaid.jp/

描き下ろし アクリルスタンド4種/にゃ~たん・なぁ~たん・モ~たん・ウサたん描き下ろし にゃ~たん アクリルスタンド描き下ろし なぁ~たん アクリルスタンド描き下ろし モ~たん アクリルスタンド描き下ろし ウサたん アクリルスタンド

【先行販売情報】

■2025年5月30日(金)~6月8日(日)〈「えとたま」10th Anniversary Cafe〉先行販売

■2025年6月21日(土)〈TVアニメ「えとたま」10周年記念 スタッフトークイベント ~自分のことを「えとたま」だと思っているみんな集合にゃ!~〉先行販売

一般販売:2025年8月上旬予定

サイズ:※商品によって異なります

[本体] 14cm×10cm以内 [台座] 5cm×5cm以内

素材:アクリル製

価格:1,650円(税込)

渡辺明夫氏によるえとたま10周年記念イラスト使用!

・お部屋に飾って楽しもう。

大きめサイズで存在感バッチリのアクリルスタンドです。

【基本予約受付期間】~2025年6月15日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

◆関連リンク

◆権利表記

(C) Shirogumi Inc. / COSPA GROUP Inc. / えとたま製作委員会

発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

