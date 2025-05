元キャバ嬢の派遣OLが問題だらけの会社に物申す！BookLiveオリジナルマンガ『ズバッと派遣！姫華』がショートドラマ化決定！

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive(本社:東京都港区・代表取締役社長:淡野 正)は、 運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて、出版者「ライブコミックス」としてオリジナルコミックを制作・配信しています。

このたび、電子書籍版が410万ダウンロードを突破したライブコミックスの人気マンガ『ズバッと派遣!姫華』(アン・ミツコ)が、縦型ショートドラマとして「タテドラ」にて実写化・配信することが決定いたしました。主役の姫華を演じるのは、今回がドラマ初出演・初主演となる令和No.1キャバ嬢HIMEKAさん。さらに5月26日(月)から6月1日(日)までドラマ出演権をかけたオーディションが、ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」にて配信されます(https://mixch.tv/p/bcduq948)。

縦型ショートドラマ「ズバッと派遣!姫華」 概要

「こんな疲れた顔してるお母さん、僕が子どもなら恥ずかしいかも笑」育児と仕事に奮闘中の時短シンママ・石田さゆり(雪平莉左)は、「母親」ネタでネチネチいびる"ママハラ"な上司にストレスMAXな日々を送っていた。そんなある日、思ったことを何でも口にする元キャバ嬢派遣・愛咲姫華(HIMEKA)がやって来て…!?

「任せてください。この会社、私好みに変えてみせるんで!」読めば姫華に元気をもらえる!スカッと痛快&あるある共感ドラマ!

・配信開始日時:今夏予定‬

・配信先:縦型ショートドラマアプリ‬「タテドラ」

・出演:HIMEKA、雪平莉左 ほか

・脚本:波多野都

・監督:中前勇児

・プロデューサー:飛田岳紀

・ラインプロデューサー:宮本亜依瑠

配信開始日時など、詳細は順次公開してまいります。続報にご期待ください。

■「HIMEKA、雪平莉左のW主演 オリジナルショートドラマ作品出演権オーディション」概要

本ドラマの出演権をかけたオーディションは、ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」を通じて配信が予定されています。ミクチャに登録いただくことで、配信の視聴やギフトを通じて、応援をすることが可能です。

・本戦:5月26日(月)12時00分~6月1日(日)24時00分

その他イベント詳細は「ミクチャ」特設サイトにてご確認ください。

https://mixch.tv/p/bcduq948(https://mixch.tv/p/bcduq948)

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

・ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

・配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

・著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

・販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

■ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

・公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

・アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/d9yhhua

■原作マンガ『ズバッと派遣!姫華』 作品情報

電子書籍で410万DL突破、会社や子育ての悩み&あるあるを痛快にぶった切り大きな反響を呼んだ、アン・ミツコが贈る『ズバッと派遣!姫華』。

忙しさに心をすり減らす毎日を送るシンママ(シングルマザー)社員の石田さゆり。ある日会社に、元キャバ嬢派遣の愛咲姫華が入社してきて――。露出度の高い煌びやかな服装で出勤し「この会社、私好みに変えてみせるんで!」と言い放つ様子に唖然としてしまうさゆりですが…?

作品にはワンオペで仕事と育児に奮闘するもいつも余裕のないさゆりや、そんなさゆりを「母親」ネタでいびる"ママハラ"な上司、女性社員に"セクハラ"しまくる部長など、現代社会で見かけたことのあるような、世相を反映するキャラクターたちが登場。時代遅れの昭和気質な会社で起こる様々な問題に対し、権力や立場に左右されずに派遣OLの姫華がズバッと物申します。

仕事に家事にプライベートに、何かと忙しなく複雑な問題を抱えやすい、そんな現代の悩める人たちにエールを贈る作品です。

・作品名:『ズバッと派遣!姫華』

・作者:アン・ミツコ

・価格:165円 (税込)

・作品URL:https://booklive.jp/product/index/title_id/10007868/vol_no/001

ライブコミックスは今後も、「スマホでマンガ」世代の読みたいゴコロをくすぐるマンガ創りを目指してまいります。

【BookLiveオリジナルマンガブランド「ライブコミックス」について】

ライブコミックスは、国内最大級の電子書籍ストアを運営するBookLiveがお届けするオリジナルマンガブランドです。多くの読者に喜んでもらえる作品を創出するため、オールジャンルのオリジナルコミックを制作・配信しています。「スマホでマンガ」世代の読みたいゴコロをくすぐるマンガ創りを目指しています。

URL: https://www.booklive.co.jp/business/publication

レーベルURL

COMICエトワール:https://xfolio.jp/portfolio/comic_etoile

COMICアンブル:https://xfolio.jp/portfolio/comic_amble

COMICアスティル:https://xfolio.jp/portfolio/astir

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL: https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。