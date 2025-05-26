《茨城県境町》境町アートプロジェクト企画「対岸の窓 小谷里奈 小川遥 二人展」開催
【境町アートプロジェクト】「対岸の窓 小谷里奈 小川遥 二人展」開催
境町アートプロジェクト企画展「対岸の窓 小谷里奈 小川遥 二人展」
「絵画」といっても、様々な表現があります。油絵、水彩画、アクリル、テンペラ、墨絵・・・その中でも、「岩絵具」という岩石や鉱石を砕いた顔料を、膠(にかわ)で溶いて描かれるものを「日本画」といいます。今企画では、その日本画で現在活躍している作家、小谷里奈と小川遥を紹介いたします。
※詳細については境町公式サイト(https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003746.html)をご確認ください。
会期：2025年5月14日(水) ～6月22日(日)
会場：S-Gallery粛粲寶美術館(https://www.google.com/maps/place/36%C2%B006'18.7%22N+139%C2%B047'31.1%22E/@36.105192,139.791962,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d36.105192!4d139.791962?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
主催・企画：境町・境町アートプロジェクト
開館時間：
午前/10:00～12:00（入館11:30まで）
午後/13:15～17:00（入館16:30まで）
休 館 日：毎週月・火曜日
入 館 料：330円
18歳未満、65歳以上は無料（年齢確認ができるものを提示）
各種障がい者手帳をお持ちの方と付き添い1名無料
アーティストトーク開催
出展作家である小谷里奈、小川遥による作品解説です。
境町出身の芸術家・内海聖史を聞き手に迎えて、トーク形式でお話いたします。
日時：6/7（土）14:00～15:00
出演者：小川遥(出展作家)×内海聖史(https://uchiuminfo.exblog.jp/)(聞き手)
参加費：無料
申し込み：不要
S-Gallery粛粲寶美術館