新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』とフィリピン発のボーイズ・ポップ・グループSB19とのコラボレーションが実現！本日、ミュージックビデオを公開！

株式会社SNKは、現在好評発売中の格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』とフィリピン発のボーイズ・ポップ・グループSB19とのコラボレーションミュージックビデオを公開したことをお知らせいたします。

『餓狼伝説 City of the Wolves』と、フィリピン発ボーイズ・ポップ・グループSB19がコラボレーション!「REV IT UP」をコンセプトにした新曲「DUNGKA!」のミュージックビデオが完成!

『餓狼伝説 City of the Wolves』のキャッチフレーズである「REV IT UP」をコンセプトにした、SB19の新曲「DUNGKA!」のミュージックビデオが完成。SB19の独創的なリズム&ダンスが格闘ゲームと融合したミュージックビデオを、ぜひご覧ください。

>餓狼伝説CotW × SB19|コラボレーションミュージックビデオ

https://youtu.be/L3AWQN40nvM

SB19プロフィール

SB19は、フィリピン出身の5人組ボーイズグループ。ジョシュ、パブロ、ステル、ケン、ジャスティンの5人で構成される彼らは、2018年10月にシングル「Tilaluha」でデビュー。受賞歴もあるこのグループは、フィリピン発のポップ(P-Pop)を世界的な注目ジャンルへと押し上げ、現代のポップ/ヒップホップ/エレクトロニックの要素とフィリピン独自の感性を融合させた革新的なスタイルが世界中から注目されている。2021年にはフィリピンのアーティストとして初めてビルボード・ミュージック・アワードにノミネートされるという快挙を達成。彼らの情熱と革新性は、批評家から高い評価を受けたEP「Pagsibol」(2021年)や、ビルボードの「Hot Trending Songs」チャートで1位を獲得。

2023年には、EP「PAGTATAG!」のリリースし、収録曲の「GENTO」のヒットを筆頭に、このEPはビルボードの「World Digital Song Sales」チャートでグループ初のトップ10入りを果たした。「GENTO」は第66回グラミー賞のエントリー作品としてノミネートされ、SB19の国際的な影響力と拡大し続けるファンダムを象徴する成果となった。

2025年には待望のカムバックEP『Simula at Wakas』をリリースし、リード曲「DAM」が国内外でチャートを席巻。IFPIチャートではフィリピン、中東、香港でトップ20入り、Billboard「World Digital Song Sales」チャートでは初登場1位を記録するなど、SB19の勢いはとどまることを知らない。

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場!感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

