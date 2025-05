DigitalBlast、タイ・mu Spaceと月面探査プログラムの共同推進に向けた覚書を締結

株式会社DigitalBlast

小型ライフサイエンス実験装置の開発や宇宙産業の活性化・新事業創出をサポートする株式会社DigitalBlast(東京都千代田区、代表取締役CEO:堀口真吾、以下DigitalBlast)とmu Space and Advanced Technology Co., Ltd.(タイ・バンコク、CEO & CTO:James Yenbamroong、以下mu Space)は、2025年4月25日付で月面探査プログラムの共同推進を目的とした覚書(Memorandum of Understanding、以下MoU)を締結したことをお知らせいたします。

本提携は、タイの国家プログラム「National Space Experiment and Exploration(国家宇宙実験・探査計画)」の一環として実施される月面探査プログラムに貢献することを目指しています。今後、宇宙技術分野における研究活動、人材開発、知識共有を通じて両社の協力関係を深めてまいります。

■ 主な協力分野

MoU締結を受け、DigitalBlastとmu Spaceでは、下記を重点分野として協力を図ってまいります。

- 月面ミッションの組織化とライフサイエンス実験の実施支援- 月面ミッションの事前実証の場としての国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟でのライフサイエンス実験の実施支援- ポストISS時代を見据えた宇宙ミッションの組織化、および実験実施の支援

また、5月20日には代表取締役CEOの堀口らがタイを訪問し、mu Space、および今年1月に覚書を締結したアジア工科大学院(Asian Institute of Technology:AIT)のメンバーとともに、今後の宇宙開発利用についてディスカッションを行いました。

今後の宇宙開発利用についてディスカッションを行ったmu Space、AITのメンバーとDigitalBlast 代表取締役CEOの堀口真吾(左から3人目)

■ mu Spaceについて

mu Spaceはタイを拠点とする航空宇宙メーカーであり、人工衛星用コンポーネントや電源システムの開発・製造を手がけています。アメリカ航空宇宙局(NASA)の複数のプロジェクトに参画した実績をもつほか、宇宙データセンターや自律型ロボット、宇宙服、宇宙船の開発といった将来の有人宇宙探査に向けた研究開発プロジェクトも進めています。

会社名:mu Space and Advanced Technology Co., Ltd.

代表者:CEO & CTO:James Yenbamroong

設立:2017年

■株式会社DigitalBlast(デジタルブラスト)について

国際宇宙ステーションでの活動実績にみられるように、重力の制約を受けず自然対流や沈殿などの現象を排除できる軌道上では、効率的かつ高品質な材料や創薬研究、バイオプリント臓器や光ファイバーケーブル、半導体製造などが可能であることが知られています。

弊社では、このような特徴を活かした地球軌道上での研究開発、材料開発、創薬、製造などを実現する軌道上R&D / 製造プラットフォーム事業を展開しています。さらに、宇宙環境や他の惑星(月、火星等)に人類が住める環境(テラフォーミング事業)の開発を推進しています。

DigitalBlastは、“宇宙に価値を”提供するため、常に挑戦し、宇宙産業の変革を実現していきます。

会社名:株式会社DigitalBlast(英文表記:DigitalBlast, Inc.)

所在地:〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング19階

代表者:代表取締役CEO 堀口真吾

設立:2018年12月

ホームページ:https://digitalblast.co.jp/

事業内容:宇宙開発事業

関連会社:株式会社DigitalBlast Consulting

【お問い合わせ先】

株式会社DigitalBlast

担当:末次

TEL:03-4500-2426

MAIL:pr@digitalblast.co.jp