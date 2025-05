秋田市川反エリアに新たなホテル誕生「EN HOTEL Akita」2025年7月10日開業

The Court株式会社

The Court株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:金澤 優)は、「EN HOTEL Akita

(エンホテル秋田)」(所在地:秋田県秋田市大町)を2025年7月10 日(木)に開業いたします。「ただ泊まるだけじゃない、秋田のぬくもりを感じる滞在。」~Feel the Warmth of Akita~をコンセプトに、地域の文化や暮らしにふれられる設えやサービスを通じて、訪れる人々に秋田の魅力を感じていただける新たなホテル体験を提供します。

正面玄関イメージ

■秋田の風土を感じる館内デザインと地域紹介の工夫

EN HOTEL Akitaでは、秋田の風景や伝統行事、食文化などを館内に取り入れ、都市型ホテルでありながら土地の魅力を身近に感じられる空間づくりを行っています。

秋田産の食材を使用した朝食の提供に加え、ロビーには大型の黒板マップを設置。この黒板では、川反エリアの飲食店や周辺の観光スポットなどを紹介し、温かみのある表現でゲストの興味を引き、自然と秋田の街に足を運びたくなるきっかけをつくります。



■エレベーターホールに「秋田の四季」

ホテル内のエレベーターホールでは、エレベーターを降りた正面の壁に「秋田の四季を巡る旅」をテーマとしたアートグラフィックを展開。春の角館の桜並木、夏の竿燈まつり、冬の横手かまくらやなまはげなど、秋田を象徴する情景を表現しています。

季節ごとのアートを通じて、滞在中に自然と秋田の四季の表情に触れていただける空間を演出しています。

ホテルロビーイメージ

■EN HOTELについて

EN HOTELは、訪れた地との“縁(えん)”をつくることを目指す、全国展開のホテルブランドです。ゲストの知的好奇心を刺激し、予期していなかった発見や冒険へと駆り立てること。その土地ならではの本物の体験を通じて、地域への親しみや感動を育むきっかけとなることを目指しています。心と身体をリラックスさせ、次の旅も、またENを選びたくなる。そんな旅の拠点となるホテルブランドです。

■ホテル概要

名称:EN HOTEL Akita(エンホテル秋田)所在地:秋田県秋田市大町2丁目2-41

開業予定日:2025年7月10日(木)

公式サイト:https://en-hotel.com/akita/ja/ *2025年5月26日(月)より予約開始

客室数:全221室(ダブル182室、ツイン38室、その他1室)

延床面積:8,428.48平方メートル

駐車場:タワー型駐車場(収容予定64台)

レストラン:1階「和Dining 光琳」

営業時間 朝食6:30am~9:30am(L.O. 9:00am)

ディナー 5:00pm~10:30pm(L.O.10:00pm)



■会社概要(2025年5月現在)

会社名:The Court株式会社

所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目5番1号 S-GATE赤坂山王 4階

代表者:代表取締役社長 金澤 優

設立:2008年3月3日

運営施設数:全国で17施設を展開(本開業を含む/2025年5月現在)



■運営ブランドと施設一覧:

【EN HOTEL】

EN HOTEL Shibuya(東京都渋谷区)

EN HOTEL Fujisawa(神奈川県藤沢市)

EN HOTEL Hamamatsu(静岡県浜松市)

EN HOTEL Kyoto(京都府京都市)

EN HOTEL Ise(三重県伊勢市)

EN HOTEL Hiroshima(広島県広島市)

EN HOTEL Hakata(福岡県福岡市)

EN HOTEL Akita(秋田県秋田市)※本開業

【EN RESORT】

EN RESORT Grandeco Hotel(福島県北塩原村)

EN RESORT Re’Cove Hakone(神奈川県箱根町)

EN RESORT Kumejima EEF Beach Hotel(沖縄県久米島町)

【The Court】

コートホテル旭川(北海道旭川市)

コートホテル新潟(新潟県新潟市)

コートホテル水戸(茨城県水戸市)

コートホテル新横浜(神奈川県横浜市)

コートホテル福岡天神(福岡県福岡市)

ホテルイーストチャイナシー(沖縄県石垣市)