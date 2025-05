【Viator Experience Awards 2025 受賞】世界最大の旅行体験マーケットプレイスが選ぶ最優秀ツアー：Japan Guide Agency 提供ツアーが２年連続受賞

JGA株式会社『Japan Guide Agency』提供ツアーが、世界最大の旅行体験マーケットプレイスViator(ビアター)が世界中の体験アクティビティ400,000件以上から選ぶ「Viator Experience Award 2025」を2年連続で受賞

日本最大の訪日外国人向けガイドマッチングプラットフォーム『Japan Guide Agency』(運営:JGA株式会社、本社:静岡県静岡市、代表取締役:藤原一成)が提供する東京周遊プライベートガイドツアーが、「Viator Experience Award 2025」を受賞しました。「Viator Experience Awards 2025」は、世界最大の旅行体験マーケットプレイスViator(ビアター)が世界中の体験アクティビティ400,000件以上から選出する、卓越した体験アクティビティ事業者に贈られる栄誉ある賞です。

『Japan Guide Agency』は、約1,000名の通訳案内士が登録する日本最大の訪日外国人向け通訳ガイドマッチングプラットフォームです。全国47都道府県で400プログラムを超える訪日外国人向けプライベートガイドツアーを催行しています。

ツアー参加ゲストの様子

■受賞概要

このたび、Japan Guide Agencyが提供する「Tokyo 6hr Private Tour with Government-Licensed Guide(東京周遊プライベートガイドツアー6時間)」が、世界最大の旅行体験マーケットプレイスViator(ビアター)が世界中の体験アクティビティ400,000件以上から選出する「Viator Experience Award 2025」を受賞しました。昨年に引き続き2年連続の受賞となります。

【Viator Experience Awards 2025について】

Viator Experience Awardsは、世界各国・数百万人の旅行者が選んだ世界最高の旅行体験をランキング表彰するアワードプログラムです。Viator Experience Awards 2025は、2024年1月~12月までの1年間におけるViator上でのゲストレビュー評価、予約数、各エリアにおけるマーケットシェアなどをもとに、旅行者が予約すべき価値のある優れた体験アクティビティを提供していると認められた事業者に贈られます。

Viator Experience Award 2025 受賞者は、以下からご覧いただけます。

・Viator Experience Awards 2025

https://www.viator.com/collections/Viator-Experience-Awards/c98558?lid=j9o9cfgrrtik

・Top 20 for Asia and the Pacific Islands

https://www.viator.com/collections/Viator-Experience-Awards-Top-20-for-Asia-and-the-Pacific-Islands/c98576

■Japan Guide Agencyは高品質な訪日外国人向けガイドツアーを提供し続けます

Japan Guide Agencyでは訪日外国人向けガイドツアー400プログラム以上を全国で提供しています。各地で定期的にガイド研修を開催するなど品質向上にむけた取り組みを随時行っており、登録する約1,000名の通訳案内士ガイド皆さんとともにより一層ゲストにご満足いただけるツアー提供に努めて参ります。

東京ガイド研修の様子@皇居東京ガイド研修の様子@明治神宮

・Japan Guide Agency 口コミレビューページ(トリップアドバイザー):平均評価★5

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g298124-d15224696-Reviews-Japan_Guide_Agency-Shizuoka_Shizuoka_Prefecture_Tokai_Chubu.html

■JGA株式会社について

https://www.j-g-a.org/

JGA株式会社は、約1,000名の通訳案内士が登録する日本最大の訪日外国人向け通訳ガイドマッチングプラットフォーム『Japan Guide Agency』を運営しています。月間平均1,500件を超えるマッチング実績を誇り、全国47都道府県で訪日外国人向けプライベートガイドツアーを提供しています。

静岡県知事登録旅行業 第2-706号

本社:静岡県静岡市駿河区石部25-7

主要事業:訪日外国人向け通訳ガイドマッチングサービス『Japan Guide Agency』運営

設立:2013年

資本金:1,000万円

代表取締役:藤原 一成

■本件に関するお問い合わせ先

JGA株式会社 広報:松原・辻川

E-mail:booking@j-g-a.org

TEL:050-8887-5341