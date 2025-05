【セミナー開催レポート】セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」に関するプレスセミナーを実施

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)は2025年5月27日(火)、セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」に関するプレスセミナーを実施いたしました。

セミナーでは、ゲストスピーカーとして情報セキュリティの専門家である横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 吉岡克成氏、「JC-STAR」制度を主導する経済産業省から商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 課長 武尾伸隆氏をお招きし、バッファローからは執行役員 富山強が登壇いたしました。

初めに横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 吉岡克成氏より、過去から現在に至るIoTセキュリティ問題の推移、課題についてご説明をいただきました。

続いて、経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 課長 武尾伸隆氏より、JC-STAR制度の概要と意義、今後の活動についてお話しいただきました。

最後にバッファロー執行役員 富山強から、同制度に対する取り組みや適合商品の紹介、今後のビジス展開についてお話しいたしました。

バッファローは、お客様のご要望や定期的に実施している実態調査からセキュリティ対策に関するニーズの高さを実感しており、取り組みを継続して参りました。また、JC-STARの展開先とされている政府機関、地方公共団体、重要インフラ事業者にて商品を多数ご導入いただいていることから同制度への取り組みを開始いたしました。「JC-STAR」適合商品は、法人向けにWi-Fiアクセスポイント、ルーター、NASを20シリーズ計76型番、コンシューマー向けにWi-Fiルーター1シリーズ計3型番をラインナップしています。今後は、適合商品の拡大を目指すとともに、各販売パートナーと連携してユーザー様へセキュリティ提案を行っていくこと、お客様が安心してバッファロー商品をご利用いただける環境づくりに取り組んでいくことを発表いたしました。

セミナーの様子

バッファロー「JC-STAR」適合商品のセキュリティ仕様バッファロー「JC-STAR」適合商品ラインナップ

「JC-STAR」とは

登壇者:(左)横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 吉岡克成氏、(中)経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 課長 武尾伸隆氏、(右)バッファロー執行役員 富山強横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 吉岡克成氏経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 課長 武尾伸隆氏バッファロー執行役員 富山強バッファロー「JC-STAR」適合商品の展示「JC-STAR」適合ラベル(法人向けWi-FiアクセスポイントAirStation Proシリーズ)

「JC-STAR」とは「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements)」のことです。「JC-STAR」は、「ETSI EN 303 645」や「NISTIR 8425」等の国内外の規格とも調和しつつ、独自に定める適合基準(セキュリティー技術要件)に基づき、IoT製品に対する適合基準への適合性を確認・可視化する日本の適合性評価制度です。

「JC-STAR」は、経済産業省の示す制度構築方針に従い、同省の監督のもと、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が制度を構築・運営するスキームです。



IoT製品の市場規模の増大に伴いサイバー攻撃が増える昨今、セキュリティー被害にあわないためにもJC-STAR対応商品の選択が有効な手段の一つと言えます。

特集ページ:JC-STARとは? :https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/jc-star.html

