株式会社100、HubSpot活用による本格的ABM支援サービスを提供開始

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、HubSpotのABM機能を活用し、ターゲット企業に対する具体的かつ持続可能なアプローチを支援する新サービス「HubSpotで実現するABM戦略」を提供開始しました。

本サービスは、ABMの実行において多くの企業が直面する「リストを作ったが動けない」「HubSpotの機能を活かしきれない」といった課題に応えるもので、社内合意形成、データ構造の整備、KPI設計と継続運用までを一貫して支援します。

ABMは戦略だけでは動かない ──「運用」を中心に据えたサービス設計

ABM支援サービスの詳細を見る :https://www.100inc.co.jp/service/abm

アカウントベースドマーケティング(ABM)は、ターゲット企業に絞った効率的なアプローチとして注目される一方、日本国内では導入後の運用に課題を抱える企業が少なくありません。特に、「ターゲットリストは作成したが、次に何をすべきか分からない」「HubSpotにABM機能があるのは知っているが活用できていない」といった声は多く、実行フェーズでプロジェクトが停滞するケースが散見されます。

また、部門ごとに目的や指標がバラバラで、社内の足並みが揃わない、データの整備が不十分で誤ったターゲティングが発生するなど、戦略以前の土台作りに課題を抱えている企業も少なくありません。こうした背景を受けて、株式会社100では、ABMを“戦略”から“動かせる運用”へと転換する支援サービスを開発。HubSpotを起点に、合意形成・データ構造の整備・KPI設計・外部連携までを一気通貫で支援し、現場で実行可能なABMの仕組みを構築します。

サービスの特長

本サービスは、株式会社100が整理した「ABMのロードマップ」に基づき、戦略立案から施策実行、KPIモニタリングまでを段階的かつ実行可能なプロセスに落とし込んで支援します。以下は、その中核となる支援内容です。

ABMのロードマップ

- 組織の合意形成から始めるABM戦略ワークショップ経営・営業・マーケティングが集まり、ABMの目的やターゲット基準をすり合わせます。部門間での認識のズレを防ぎ、継続的な取り組みを可能にします。- 法人番号・グループIDによる企業管理の精緻化法人番号や独自IDを用いて、支店や子会社の誤統合・重複を防ぎます。企業単位での正確な管理を実現し、施策のブレをなくします。- 興味関心データに基づくアクション設計閲覧傾向や関心テーマをもとに、配信や施策のタイミング・内容を最適化します。狙うべき相手に、無駄なくアプローチできます。- リード管理と商談化の効率化リードの履歴や優先度を一元管理し、商談への移行をスムーズにします。営業チームの判断材料としても活用できます。- KPI設計とダッシュボードによる施策改善コンタクト数や商談数などをKPI化し、ダッシュボードで見える化します。施策の効果をリアルタイムで把握し、改善につなげます。- 外部ツール連携によるデータ精度の向上SansanやSalesNowなどと連携し、企業情報の自動整備と最新化を行います。信頼性の高いデータに基づいた運用が可能になります。

本サービスは、ABMの構想段階にとどまらず、「戦略を実行に移す」ための仕組みと体制を、HubSpotを軸に構築するものです。今後も、実際の導入事例や現場での工夫、外部ツールとの連携ノウハウなどを随時発信し、ABMに取り組む企業が成果につなげるための支援を強化してまいります。

https://www.100inc.co.jp/service/abm

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。また、ITreview Grid Award 2025 Winterにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本