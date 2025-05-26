株式会社Utakata

SNSアカウント運用、インフルエンサーマーケティングなどを支援するデジタルマーケティングエージェンシー、株式会社Utakata(読み:ウタカタ)(東京都千代田区、代表取締役 甲藤 碧)は「【飲食業界向け事例あり】企業のSNSマーケティング戦略術-インバウンド向け施策事例」2025年5月版を無料公開いたしました。

ダウンロードはこちら :https://utakata.co.jp/document-download/?document_id=1559&document_title=%E3%80%90%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%90%91%E3%81%91%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AESNS%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A1%93_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%99%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%99%E5%90%91%E3%81%91%E6%96%BD%E7%AD%96%E4%BA%8B%E4%BE%8B弊社ホームページへ遷移します。資料目次

本資料では、飲食業界向けに、SNSを活用したインバウンド向け施策事例(2025年5月版)を媒体情報と共に紹介しています。

近年、日本を訪れる外国人観光客（インバウンド）の数は急増しており、2023年にはコロナ禍以前の水準を超えるなど、多くの地域で外国人観光客の姿が見られるようになりました。

特に飲食業界は日本食への注目度の高まりも相まって、インバウンド需要を直接的に取り込むことができる魅力的な分野となっています。

日本に来る際、SNSを用いて情報収集する外国人旅行者も増えてきており、情報拡散のスピードも早いことからSNSアカウントの運用は飲食店にとって効果的な集客方法といえます。

こちらの資料では採用においてどのようにしてSNSを活用してユーザーへアプローチしているのかを事例を通して紹介しています。

本資料を通じてSNSを用いたインバウンドマーケティングについての理解を深め、認知拡大・集客を最大化する戦略を策定する際に是非ご活用ください。

ダウンロードはこちらから :https://utakata.co.jp/document-download/?document_id=1559&document_title=%E3%80%90%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%90%91%E3%81%91%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AESNS%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A1%93_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%99%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%99%E5%90%91%E3%81%91%E6%96%BD%E7%AD%96%E4%BA%8B%E4%BE%8B弊社ホームページへ遷移します。