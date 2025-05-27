代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ

当社は、2025年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および取締役の異動につきましては、2025年6月26日開催予定の第19期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、決定される予定であります。

1.異動の内容（新旧役職）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16434/table/112_1_8b38ba516b4d61a379875e7e82c8319d.jpg ]

2.異動理由

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16434/table/112_2_4c64c84436b90725418abd5923551d1a.jpg ]

当社は今後も、社会の変化に柔軟に対応し、常識にとらわれることなく「新しい文化を創造する」を使命として、企業価値の向上に努めてまいります。

引き続きご支援ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。