【独占発表】第1回アジアショートドラマアワード ノミネート決定

アジアショートドラマアワード実行委員会

第1回アジアショートドラマアワード実行委員会は本日、全10部門における最終ノミネートを正式発表いたします。アジア3か国の映像業界重鎮による厳正な予備審査を経て選出された各ノミネートは、急成長するショートドラマ市場の新たな評価基準を示すものとなります。

表彰式は2025年5月28日、韓国・釜山BEXCOにて開催予定です。

最終ノミネート一覧

【ノミネート作品】全9作品

- Couple's Spring Festival(中国)- Letters from the Clouds(中国)- The saintess(中国)- WHITE MOON CITY・MYSTERIES IN THE MIST(中国)- 愛の炎罪~人気ママタレの裏の顔は不倫モンスターでした。~(日本)- 30歳目前、人生設計狂いました(日本)- 大富豪のバツイチ孫娘(日本)- 他人未満-親愛なる疎ましい貴方-(日本)- My Guy Friend is a Chaebol(韓国)

【ノミネートプラットフォーム・制作会社】全6社

- Beijing Forbidden City Film Company(中国)- iQIYI(中国)- NTT DOCOMO S&L(FANY D)(日本)- BUMP(日本)- ワッチャ(韓国)- SHORTCHA(韓国)

【ノミネート俳優】全5名

- MA Fei(中国)- 「Calculated Bluff」- Yiran Sun(中国)- 「The Family We Build」- 八木勇征(日本)- UniReel「最期の授業-生き残った者だけが卒業-」- パク・ヨンウン(韓国)- SHORTCHA「世界で最も痛いキス」- ユン・イェジュ(韓国)- SHORTCHA「ホンシBAR~ラブ・マジック~」

10部門別審査基準と評価ポイント

【大賞】

市場データ(再生数・総合収入・国際版権取引)による総合評価

【最優秀俳優賞】

演技力とプラットフォーム適応性

【最優秀国際流通賞】

多言語展開実績と海外プラットフォーム連携度

【最優秀広告導入賞】

ブランド統合とマネタイゼーション実績

【地域市場開拓賞】

各国・地域別市場浸透度と文化適応性

【ベストトレンド賞】

SNS話題性とIMDb評価などの総合指標

【最優秀AI活用賞】

制作工程におけるAI技術革新度

【最優秀ショートドラマブランド賞】

年間制作実績と流通網カバー率

【アジア産業貢献賞】

業界発展への組織的貢献度

【最優秀IP開発賞】

シリーズ化・派生展開の実現性と市場成果

予備審査の結果と特徴

今回のノミネート選出では、2025年4月までに制作され、15の国と地域で配信された約1,000本の作品を候補として、従来の映像コンテンツ評価とは一線を画すデータドリブンな審査基準が適用されました。特に注目すべきは:

- 市場パフォーマンス重視:再生数、収益性、国際展開実績を定量評価- プラットフォーム戦略:配信戦略とユーザーエンゲージメントの革新性- 技術革新度:AI活用、制作効率化への貢献度- 産業影響力:ショートドラマ市場全体への波及効果

国際審査団による最終審査

最終審査は、韓国・中国・日本の映像業界を代表する5名の専門家が担当します。

最終審査委員

アン・ヨンミン氏(韓国放送通信電波振興院ディレクター)

ペ・デジク氏(韓国テレビドラマ制作協会副社長)

白一驄(バイ・イーツォン)氏(中国テレビドラマ制作産業協会青年工作委員会主任)

有本恭史氏(日本オリジナルショートドラマ製作委員会・LINEヤフー株式会社 LINE VOOM統括本部長)

武川基氏(日本オリジナルショートドラマ製作委員会・プロデューサー)

実行委員会声明

「今回のノミネート作品は、アジアショートドラマ市場の多様性と革新性を象徴するものです」と第1回アジアショートドラマアワード実行委員会は述べています。「従来の映像コンテンツの枠組みを超えた新たな評価軸により選出されたこれらの作品・プラットフォーム・俳優は、業界の未来を指し示すベンチマークとなるでしょう」

表彰式開催要項

名称:第1回アジアショートドラマアワード表彰式

日時:2025年5月28日(水)

会場:BEXCO(韓国・釜山市)

主催・協力:一般社団法人釜山コンテンツマーケット組織委員会、中国ドラマ製作産業協会青年委員会、日本オリジナルショートドラマ製作委員会

詳細:https://www.ibcm.tv/sub/market/bcm_event_ASDA.php

報道関係者お問い合わせ先

第1回アジアショートドラマアワード実行委員会 日本事務局

Email: info@asiashortdrama.org

※ノミネート詳細資料・取材申込は上記までご連絡ください