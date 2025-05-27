アンドドット、新会社「アンドドットネット」設立とQTnetとの資本業務提携を発表

アンドドット株式会社アンドドット、新会社「アンドドットネット」設立とQTnetとの資本業務提携を発表

アンドドット株式会社（本社：東京都、代表取締役：茨木雄太）は、新設子会社であるアンドドットネット株式会社（本社：福岡市）を設立し、九電グループである株式会社QTnet（本店：福岡市、代表取締役社長：小倉良夫）と資本業務提携を行いました。

アンドドットネット社は、QTnet社との共創事業である「QT-GenAI」の開発をはじめ、生成AIの自律的行動を実行する「AIエージェント開発」やAIの回答精度を向上させる「RAG (Retrieval Augmented Generation) 技術」などのLLM領域において高い専門性を持つ人材を有しており、高品質なAIソリューションの開発・提供を行います。

今回の資本業務提携により、当社とQTnet社で共同開発した法人向けマルチ生成AIプラットフォーム「QT-GenAI（キューティージェンエーアイ）」(*1)の開発要員の増員、開発速度と効率をさらに向上させるとともに、AI事業の信頼性と品質向上を図ってまいります。

今後も絶え間なき進化を遂げる生成AI技術を追求し、あらゆるビジネスシーンで活躍できる実用的な生成AIサービスの開発・提供を推進してまいります。



(*1)：2023年9月14日プレスリリース

法人向けマルチ生成AIプラットフォーム「QT-GenAI」を共同開発

https://www.qtnet.co.jp/info/?page_name=313401:0qptu.266/iunm

■ 本提携によるアンドドットネットとQTnetの協業領域

- QT-GenAI の機能強化、新機能開発- 生成AIを活用した新サービスの開発- 生成AIに関する人材育成

【アンドドット株式会社について】

会社名 ： アンドドット株式会社 (代表取締役：茨木 雄太)

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

事業内容：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付帯する事業

URL ： https://and-dot.co.jp

【アンドドットネット株式会社について】

会社名 ： アンドドットネット株式会社 (代表取締役：茨木 雄太)

本社 ：〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-11

事業内容：生成AIを活用したソリューションのシステム開発

【株式会社QTnetについて】

会社名 ： 株式会社QTnet (代表取締役社長：小倉 良夫)

本社 ：〒810-0001 福岡市中央区天神1-12-20

事業内容： 電気通信事業〔BBIQ（光インターネット）、QTモバイル（スマートフォンサー

ビス）、QT PRO（法人向け）〕、ｅスポーツ事業、広告事業など

URL ： https://www.qtnet.co.jp