東海電子、白ナンバー向け運行管理システム『アンマネ！PRO』先行紹介ウェビナー6月26日（木）無料開催

東海電子株式会社

アルコール検知システム、IT点呼システム、運行管理システムの開発・販売を手がける東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、白ナンバーの運行管理者様向けに無料ウェビナー「ついに誕生！東海電子の白ナンバー向け運行管理システム『アンマネ！PRO』ご紹介ウェビナー」を2025年6月26日（木）に開催することをお知らせいたします。本ウェビナーでは、アルコール検知器使用義務化から1年が経過し、顕在化してきた実務上の課題を解決する新システム「アンマネ！PRO」の機能や活用方法について詳しく解説いたします。

ついに誕生！東海電子の白ナンバー向け運行管理システム『アンマネ！PRO』ご紹介ウェビナー6月26日（木）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Du5AwyDOTyWAWkhZWqJtUA#/registration

開催日時：2025年6月26日（木）13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

東海電子の白ナンバー向け運行管理システム『アンマネ！PRO』発売に先立ち、ご紹介ウェビナーを開催いたします。

管理者の皆様、紙とExcelによる管理の限界を感じていませんか？

白ナンバーの安全運転管理に次なる一手を打ち、より効率的で確実な管理へと進化させましょう。

【コンテンツ内容】

・義務化1年で見えてきた課題とは

・運行管理システムを使う未来、使わない未来

・課題解決！新システムアンマネ！ＰＲＯの全体像

・デモンストレーション

スピーカー：東海電子株式会社 営業推進グループ 小寺 隆明

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html



■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/