アステナホールディングス株式会社

スペラファーマ株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:岩城 慶太郎)の製薬研究所 加賀 敦志が2025年6月21日~23日に開催される「第1回 日中プロセス化学シンポジウム(The 1st Sino-Japanese Symposium on Process Chemistry, SJPC2025)」において招待講演者(Invited Speaker)として登壇します。

開催概要

名 称:The 1st Sino-Japanese Symposium on Process Chemistry, SJPC2025

日 程:June 21 to June 23, 2025

会 場:Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences,

Shanghai, China

演 題: Selective preparation of challenging crystal polymorph utilizing MicroED

公式サイト:https://sjpc2025.casconf.cn/

近年注目されている3D ED / MicroED技術を活用した、製薬プロセスにおける難結晶多形の選択的製造手法について、スペラファーマ株式会社の最新の研究成果を発表します。

本講演は、プロセス化学分野における日中両国の研究者間の学術交流を促進する本シンポジウムにおいて、スペラファーマ株式会社の研究開発力と技術的先進性を国際的に発信する貴重な機会となります。

【参考URL】

スペラファーマ株式会社 ニュースリリース(https://www.spera-pharma.co.jp/news/p11766/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=sjpc2025)

スペラファーマ株式会社 会社概要

会社名:スペラファーマ株式会社

所在地:大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号

(武田薬品工業 大阪工場内)

代表者:代表取締役社長 岩城 慶太郎

設 立:2017年(平成29年)4月20日

U R L :https://www.spera-pharma.co.jp/

事業内容:医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業

