¤³¤Î²Æ¡¢ÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤é¡ÉBULL¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Öー¥¹¡É in ¿ûÊ¿¡ª¥Áー¥à¡¢¸Ä¿ÍÍøÍÑOK¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥ª¥Ð¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´îÂ¿¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢8·î13Æü(¿å)¤«¤é8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¿ûÊ¿¥µ¥Ë¥¢¥Ñー¥¯¤Ë¡ÉBULL¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Öー¥¹¡É¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¹ç½É¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¿ûÊ¿¹â¸¶¤Ë8ÅÙÌÜ¤ÎÀßÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ð´´¥Ö¥é¥ó¥É¡ÉBULL¡È¤Îµ¡´ï¤òÃæ¿´¤ËËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢
¿ôÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤òÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
Â¾¤Ë¤â¡¢¹âÃÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤òºÆ¸½¤¹¤ëÄã»ÀÁÇ¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÈBULL¡É¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¿Í¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥ª¥Ð¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´¡¦·øÏ´¡¦µ¡Ç½Åª¡×¤Î»°¸¶Â§¤ò·Ç¤²¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¦³Ø¹»¡¦¥¸¥à¤Ê¤É¤«¤é¸ü¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤ÎRWCÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ50¤«½ê°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¡ÉBULL¡É¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢Á´20¤«¹ñ¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÉBULL¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Öー¥¹¡É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÉBULL¡É¤ÎºÇ¿·µ¡´ï¤òìÔÂô¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¢£¾ì½ê
¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¿ûÊ¿¥µ¥Ë¥¢¥Ñー¥¯
¢©386-2204¡¡Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¿ûÊ¿¹â¸¶1278-244
¢£´ü´Ö
8·î13Æü(¿å)～26Æü(²Ð)¡¡
1ÏÈ¡§9:00～10:30
2ÏÈ¡§10:30～12:00
3ÏÈ¡§13:00～14:30
4ÏÈ¡§14:30～16:00
5ÏÈ¡§16:00～17:30
¢£ÍøÍÑÎÁ¶â
¥Áー¥àÍøÍÑ¡§10,000±ß/1ÏÈ90Ê¬¡¡
¸Ä¿ÍÍøÍÑ¡§500±ß/1ÏÈ90Ê¬
¢£Äê°÷
Ìó30Ì¾ / 1²ó
¢£ÀßÃÖ¥Þ¥·¥ó
¥Ñ¥ïー¥é¥Ã¥¯4Âæ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á2Âæ¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ë¥×ー¥êー¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥¹¥Úー¥¹¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë12～50kg¡¢Wattbike 4ÂæÂ¾
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥ª¥Ð ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡¦±ÝµÜ°¸
¢©260-0824¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÉÍÌîÄ®576-1
ÅÅÏÃ¡§043-305-0212
¥áー¥ë¡§enomiya@zaoba.co.jp
SNS¤«¤é¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
X¡§https://twitter.com/BULL_ZAOBA
instagram¡§https://www.instagram.com/bull_training/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥ª¥Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Þ¥·¥óÍ¢ÆþÈÎÇä¡£
¥×¥í¥Áー¥à¡¢¥¸¥à¡¢³Ø¹»¡¢´ë¶È¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î»ÜÀß¤ËÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡§BULL / M TORTURE / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥ª¥Ð
ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÉÍÌîÄ®576-1
TEL¡§043-305-0212
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.zaoba.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/BULL_ZAOBA
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/bull_training/