エクセディ、「第10回Japan Drone 2025」に出展 新製品のPC プロペラ(樹脂製)を加えた自社開発のプロペラ・モータを展示 エクセディグループのSkyLink Japanと共同出展
株式会社エクセディ（本社：大阪府寝屋川市／代表：吉永 徹也 以下エクセディ）は、6月4日（水）から6月6日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「第10回Japan Drone 2025」に、株式会社WorldLink & Company（エクセディグループ 以下WorldLink）と共同で出展いたします。エクセディが手掛けるドローン用プロペラ・モータや、WorldLinkが自社ブランド「SkyLink Japan」にて取り扱うドローン機体、測量・計測ソリューションを展示します。
エクセディ出展製品
■ドローン用プロペラ
CFRPプロペラ
・26インチ／27インチ／30インチ／32インチ プロペラ（CFRP/Fold)
CFRP静音プロペラ
・26インチ 静音プロペラ（CFRP/Fold)
PC プロペラ（樹脂製）
・17インチ PC プロペラ（Fold）
・30インチ PC プロペラ（Fold）
■ドローン用モータ
・500W／650W／800W モータ
・DDR モータ ※モータを2基搭載し冗長性を備えた製品
EXEDY DRONE PRODUCTS
ドローン用プロペラ
ドローン用モータ
SkyLink Japan出展製品
■ドローン機体
・baibars社製 消防用ドローン「Cesur-III」
・XAG社製 最新農薬散布用ドローン「P60」
・NTT e-Drone Technology社製 農薬散布用ドローン「AC102」
・Autel Robotics社製 産業用ドローン「EVO Max ModeS」
・Wingtra社製 測量用ドローン「WingtraOne GENII」
・FINDi社製 水中点検・調査用ドローン「FF1」
消防用ドローン「Cesur-III」
「Cesur-III」消火の様子
■測量・計測用センサー・デバイス
・Emlid社製 「Reach RS3」
・Emlid社製 「Reach RX」
開催概要
第10回Japan Drone 2025
主催：一般社団法人日本UAS 産業振興協議会（JUIDA）
共催：株式会社コングレ
開催日：2025年6月4日（水）～6日（金） 10：00～17：00
会場：幕張メッセ
小間番号：BB-3
WEBサイト：https://ssl.japan-drone.com/index.html
事前登録はこちら :
https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/13246?_gl=1%2a11dumjq%2a_gcl_au%2aOTg3NDgzMDcwLjE3NDI4OTI1MTk.&_fsi=uhW38Br5
エクセディについて
株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界25ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。
社名：株式会社エクセディ
本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号
代表取締役：吉永徹也
業種分類：輸送用機器
設立：1950年
市場名：東証プライム
従業員数：3,131人（連結：14,197人）（2025年3月現在）
・エクセディ コーポレートサイト
https://www.exedy.com/
・エクセディ 新商品ポータルサイト
https://www.exedy.com/newbiz/
WorldLink & Company(SkyLink Japan)について
株式会社WorldLink ＆ Companyは、「技術とアイディアで、より良い未来を創る"Link Tomorrow"」を掲げ、創業以来、国内外のドローンを中心としたロボティクス商品、サービスを提供しています。
2015年にドローン事業を立ち上げ、SkyLink Japanというブランドが誕生しました。SkyLink Japanは、ドローン（無人航空機、UAV）の販売や産業向けソリューションを提供しています。
2024年10月、UAV事業を展開するエクセディグループの一員となりました。
社名：株式会社WorldLink & Company
本社所在地：〒603-8053 京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町98-2-2F
代表取締役：須田信也
設立：2014年
従業員数：50名（2024年1月1日現在）
・WorldLink & Company コーポレートサイト
https://worldlinkandcompany.com/
本件のお問い合わせについて
戦略事業本部 ビジネス開発部 広報担当
TEL：072-822-9523
もしくはエクセディ ドローンプロダクト 公式サイトの「お問合せ」フォームよりご連絡ください。
https://www.exedy.com/drone/contact/