エクセディ、「第10回Japan Drone 2025」に出展　新製品のPC プロペラ(樹脂製)を加えた自社開発のプロペラ・モータを展示　エクセディグループのSkyLink Japanと共同出展

株式会社エクセディ

株式会社エクセディ（本社：大阪府寝屋川市／代表：吉永 徹也 以下エクセディ）は、6月4日（水）から6月6日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「第10回Japan Drone 2025」に、株式会社WorldLink & Company（エクセディグループ 以下WorldLink）と共同で出展いたします。エクセディが手掛けるドローン用プロペラ・モータや、WorldLinkが自社ブランド「SkyLink Japan」にて取り扱うドローン機体、測量・計測ソリューションを展示します。

エクセディ出展製品

■ドローン用プロペラ

CFRPプロペラ

・26インチ／27インチ／30インチ／32インチ プロペラ（CFRP/Fold)

CFRP静音プロペラ

・26インチ 静音プロペラ（CFRP/Fold)

PC プロペラ（樹脂製）

・17インチ PC プロペラ（Fold）

・30インチ PC プロペラ（Fold）

■ドローン用モータ

・500W／650W／800W モータ

・DDR モータ ※モータを2基搭載し冗長性を備えた製品

SkyLink Japan出展製品

EXEDY DRONE PRODUCTSドローン用プロペラドローン用モータ

■ドローン機体

・baibars社製 消防用ドローン「Cesur-III」

・XAG社製 最新農薬散布用ドローン「P60」

・NTT e-Drone Technology社製 農薬散布用ドローン「AC102」

・Autel Robotics社製 産業用ドローン「EVO Max ModeS」

・Wingtra社製 測量用ドローン「WingtraOne GENII」

・FINDi社製 水中点検・調査用ドローン「FF1」

消防用ドローン「Cesur-III」「Cesur-III」消火の様子

■測量・計測用センサー・デバイス

・Emlid社製 「Reach RS3」

・Emlid社製 「Reach RX」

開催概要

第10回Japan Drone 2025

主催：一般社団法人日本UAS 産業振興協議会（JUIDA）

共催：株式会社コングレ

開催日：2025年6月4日（水）～6日（金） 10：00～17：00

会場：幕張メッセ

小間番号：BB-3

WEBサイト：https://ssl.japan-drone.com/index.html

エクセディについて

事前登録はこちら :https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/13246?_gl=1%2a11dumjq%2a_gcl_au%2aOTg3NDgzMDcwLjE3NDI4OTI1MTk.&_fsi=uhW38Br5

株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界25ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。

社名：株式会社エクセディ

本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

代表取締役：吉永徹也

業種分類：輸送用機器

設立：1950年

市場名：東証プライム

従業員数：3,131人（連結：14,197人）（2025年3月現在）

・エクセディ コーポレートサイト

https://www.exedy.com/

・エクセディ 新商品ポータルサイト

https://www.exedy.com/newbiz/

WorldLink & Company(SkyLink Japan)について

株式会社WorldLink ＆ Companyは、「技術とアイディアで、より良い未来を創る"Link Tomorrow"」を掲げ、創業以来、国内外のドローンを中心としたロボティクス商品、サービスを提供しています。

2015年にドローン事業を立ち上げ、SkyLink Japanというブランドが誕生しました。SkyLink Japanは、ドローン（無人航空機、UAV）の販売や産業向けソリューションを提供しています。

2024年10月、UAV事業を展開するエクセディグループの一員となりました。

社名：株式会社WorldLink & Company

本社所在地：〒603-8053 京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町98-2-2F

代表取締役：須田信也

設立：2014年

従業員数：50名（2024年1月1日現在）

・WorldLink & Company コーポレートサイト

https://worldlinkandcompany.com/

本件のお問い合わせについて

戦略事業本部 ビジネス開発部 広報担当

TEL：072-822-9523

もしくはエクセディ ドローンプロダクト 公式サイトの「お問合せ」フォームよりご連絡ください。

https://www.exedy.com/drone/contact/