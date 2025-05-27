360°回転＆折りたたみ！無段階調整のアルミ製スマホスタンドを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、角度も向きも藻自由に変更できる万能スマホスタンド「200-STN083S」を発売しました。

おすすめポイント

・角度も向きも自由に調整できる

・折りたたんでスリムに収納できる

・アルミ製で安定感抜群

掲載ページ

スマホスタンド 回転 折りたたみ アルミ製 無段階 角度調整 2関節 スマートフォンスタンド Switch シルバー

型番：200-STN083S 販売価格：1,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN083S

商品特長

●360°回転×無段階調整で自由に調整できる

2つのヒンジと360°回転する台座により、細かな角度調整が自由自在に行えます。椅子の高さや光の向き、見やすさに応じて微調整できるから、どんな場所でも最適なビューを確保できます。

●折りたたんでスリムに収納できる

使用しないよきは折りたたんでコンパクトに収納できます。カバンにスッポリ収まるサイズ感で外出先での使用にもピッタリです！旅行や出張、カフェでの作業時にもスマートに活躍します。

●高級感あふれるアルミ素材を採用

アルミ性の洗練されたデザインはデスクやリビングに置くだけで上質な印象に。しかも安定感も抜群で、スマホ操作中も揺れにくく、快適な使用感が続きます。高機能×高デザインを両立した1台です。

●充電しながら使用できる

背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しているため、充電ケーブルをさしたままスマホを固定することができます。機器設置面、底面にはキズ付きや滑りを防ぐラバー付きです。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN083S

サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn083/

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn083.html

サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/741509217

サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9CPGLWF/

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スマホスタンドの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001015005013

〇〇しながら！スマホ・タブレット用アームスタンド

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。