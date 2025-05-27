次世代の高速無線通信・高画質映像配信IP化をサポートする「オール10Gスイッチングハブ」と新規格Wi-Fi 7対応クラウド管理型無線アクセスポイント「AIRRECT（エアレクト）」を発売
パナソニック株式会社の100％出資連結会社であるパナソニックEWネットワークス株式会社（本社：東京都港区、社長：干場 圭太郎）は、次世代の高速無線通信・高画質映像配信IP化をサポートする全ポートが10G対応した「オール10Gスイッチングハブ」と、6 GHz帯を24ch使用可能な新規格Wi-Fi 7対応のクラウド管理型無線アクセスポイント「AIRRECT（エアレクト）」を2026年1月21日に発売します。
近年、社内ウェブ会議の急増に伴い、画像共有によるタイムラグなどのトラブルが発生したことにより、10G回線の導入を希望する企業が増えてきています。また、「NEXT GIGA」に代表されるように、企業だけでなく自治体や学校法人の通信インフラも高速化し、10Gインターネット回線の普及がさらに進むと見込まれています。
今回発売する「オール10Gスイッチングハブ」は、全10ポートが10G対応していることはもちろん、接続機器の再起動が可能なPoE給電オートリブート機能や雷サージ耐性10 kVを搭載した高機能タイプ（XA-AML8TFPoE++／XA-AML16TFPoE++）となります。また、オール10G集約用スイッチングハブ（XA-AM16T）も併せて発売することで、システム構築が容易になります。Wi-Fi 7対応無線AP「AIRRECT」は、2つの10 Gbpsインターフェースを持つことで、最新無線規格に対応した高速通信を実現。さらに6 GHz帯対応により、通信チャネルが24ch追加されることで、電波干渉リスクを削減しました。
この「オール10Gスイッチングハブ」と「AIRRECT」を活用しシステムを構築することで、多拠点展開している企業の情報システムをはじめ、NEXT GIGA（GIGAスクール構想の第2期）やスポーツ・ステージング市場などで安定した高速通信インフラを提供していきます。
＜オール10G PoEスイッチングハブ（XA-AML8TFPoE++／XA-AML16TFPoE++）の特長＞
1. 全ポート10G対応で次世代の「高速無線通信・高画質映像配信IP化をサポート
2. 接続機器の再起動を促すオートリブート機能や雷サージ耐性10 kVを搭載
3. Wi-Fi 7対応クラウド管理型無線APシステムやリモートカメラシステムに最適な最大90 W給電能力
4. オール10Gの集約用スイッチングハブ（XA-AM16T）も併せて発売
＜Wi-Fi 7対応クラウド管理型無線アクセスポイント（AIRRECT AP-7410）の特長＞
1. 2つの10 Gbpsインターフェースを有し、最新無線規格に対応した高速通信を実現
2. 6 GHz帯対応により、通信チャネルが24ch追加
3. MLO（Multi Link Operation）機能により、異なる周波数帯にて同時通信可能
4.「AIRRECT Cloud」によるクラウドでの一元管理＆簡単操作のGUI
[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6254_1_3decad65a46275b59403987d81f7b960.jpg ]
＊「AIRRECT」のご利用には先出しセンドバック保守およびAIRRECT Cloudライセンスが必要です。
【お問い合わせ先】
パナソニックEWネットワークス株式会社 営業本部 マーケティング部 企画課
TEL：03-6402-5301（受付 9:00～17:00）
全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]次世代の高速無線通信・高画質映像配信IP化をサポートする「オール10Gスイッチングハブ」と新規格Wi-Fi 7対応クラウド管理型無線アクセスポイント「AIRRECT（エアレクト）」を発売（2025年5月27日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250527-1
＜関連情報＞
・パナソニックEWネットワークス株式会社
https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/
・パナソニックEWネットワークス株式会社 プロダクト一覧
https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/product/index.html#hub