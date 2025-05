AI英語学習アプリ abceed にて、大人気アニメ『ルパン三世』シリーズの英語吹き替え版配信が決定！Pro会員なら見放題

株式会社Globee

株式会社Globee(所在地:東京都港区、代表取締役社長:幾嶋 研三郎、以下 Globee)が提供する、AI英語学習アプリ「abceed(エービーシード)」は、株式会社トムス・エンタテインメント(本社:東京都中野区 代表取締役社長:竹崎 忠、以下トムス)の人気アニメ『ルパン三世』シリーズの英語吹き替え版を配信開始したことをお知らせいたします。

- 人気の映画・ドラマ・アニメ作品を楽しみながら英語学習を

abceedでは、2023年にソニー・ピクチャーズ エンタテインメントやパラマウント・グローバル・コンテンツ・ディストリビューションが配給する映画を活用した英語学習機能をリリースし、映画やドラマを見ながら英語を学べるサービスを提供してまいりました。

また、2025年4月1日より、アニプレックスの人気アニメシリーズ『かぐや様は告らせたい-天才たちの恋愛頭脳戦-』の英語吹き替え版の配信も開始。アニメを活用した英語学習にも対応しております。

そしてこの度、2025年5月15日より、トムスの代表作『ルパン三世』シリーズの英語吹き替え版の配信を開始いたします。

モンキー・パンチ原作の不朽の名作『ルパン三世』シリーズは、日本を代表するアニメ作品のひとつです。スリリングな展開、ユーモア、そしてキャラクター同士の巧妙なやり取りが魅力の本シリーズは、英語吹き替え版でもその世界観を存分に楽しむことができます。

abceedでは、2025年5月15日配信開始の「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」を皮切りに、6月1日に「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」、6月15日に「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」、そして7月1日に長編アニメーション映画の『ルパン三世 カリオストロの城』の配信を開始いたします。

abceedの学習機能を活用することで、英語音声・日英同時字幕による視聴や、1フレーズ単位での巻き戻し・早送りが可能となり、聞き取りづらいセリフも繰り返し確認することで確実にリスニング力を高めることができます。

また、英語特有の言い回しに対する語注・解説機能や、気になる表現をメモや単語帳に登録できる機能も搭載。『ルパン三世』シリーズの痛快なアクションやセリフを楽しみながら、実践的な英語表現を身につけていただけます。

- 配信予定作品のご案内

今後の配信予定ですが、トムスが手がける『LUPIN THE IIIRD』シリーズや『ルパン三世 カリオストロの城』の英語吹き替え版を、順次abceed内で配信いたします。

・『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』:2025年5月15日 配信開始

・『LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門』:2025年6月1日 配信開始

・『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』:2025年6月15日 配信開始

・『ルパン三世 カリオストロの城』:2025年7月1日 配信開始

引き続き、abceedでは、魅力的なアニメ作品を通じて英語を楽しく学べるコンテンツの拡充を進めてまいります。ぜひ今後のラインナップにもご期待ください。

【Globee代表取締役社長:幾嶋 研三郎よりコメント】

この度、トムス・エンタテインメントの人気アニメ作品『ルパン三世』シリーズの配信を開始することとなりました。

長年多くのファンに愛されてきた本シリーズは、キャラクターの個性やスピーディーな展開、ユーモアのあるセリフが印象的で、英語学習においてもリスニング力・表現力の向上に大いに役立つと考えています。

すでにストーリーをご存知の方も多いため、英語の音声に意識を集中しやすく、語学習得における“音声知覚”のトレーニングとしても効果的です。

今後もabceedでは、魅力的な作品を活用した学習体験のアップデートを続け、日本にいながら英語ができる世界の実現を目指してまいります。

- 作品紹介:『ルパン三世』シリーズ

『ルパン三世』は、モンキー・パンチ氏原作の漫画作品で、1967年より『週刊漫画アクション』(双葉社)にて連載が開始されました。

主人公・ルパン三世は、怪盗アルセーヌ・ルパンの孫という設定で、仲間の次元大介、石川五ェ門、峰不二子、そして宿敵の銭形警部との攻防を描く、痛快なアクションとユーモアに満ちた作品です。

アニメシリーズは1971年のTV第1シリーズから始まり、これまで複数のTVシリーズ、劇場版、OVA、TVスペシャルが制作され、半世紀以上にわたって高い人気を誇っています。

代表作には、宮崎駿監督による劇場版『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)や、『LUPIN THE IIIRD』シリーズなどがあり、スタイリッシュな映像表現とテンポの良いストーリー展開で国内外問わず、ファンを魅了しています。

個性豊かなキャラクターたちと軽妙なセリフ、そして時代を超えて愛されるスタイルは、今もなお多くのファンを獲得しています。

- AI英語学習アプリ abceed の紹介

「個人の可能性を最大化する」をミッションに、英語教育の分野でAI英語学習アプリ「abceed(エービーシード)」の運営・開発を行っております。

abceedは「学習量×学習効率を最大化する」というミッションに基づき作られたAI英語学習サービスです。2022年3月にはアプリストア(App Store/Google Play ストア)の教育アプリ売上げランキングにおいても1位を獲得*1、2024年11月には、登録ユーザー数500万人を突破しました。1000タイトル以上の人気英語教材の中から、一人ひとりの英語力を上げるのに最適な単語や問題をAIがレコメンドすることで、従来では不可能なレベルに学習効率を高めます。また、2023年にはソニー・ピクチャーズ エンタテインメントやパラマウント・グローバル・コンテント・ディストリビューションが配給する映画を活用した英語学習機能をリリース。2024年8月にはAIを活用した英会話レッスン機能を追加し、AIを相手にユーザーの興味や英語力に合わせたシナリオでの英会話レッスンが実現可能に。さらに2025年4月より、アニプレックスが配給する人気アニメ『かぐや様は告らせたい -天才たちの恋愛頭脳戦-』を活用した英語学習コンテンツの提供を開始。日英字幕の同時表示やフレーズ単位での再生機能、語注付きのフレーズ学習など、abceedならではの機能で、アニメを楽しみながら自然に英語が身につく新しい学習体験を提供しています。

サービスHP:https://www.abceed.com/

*1モバイルデータ分析ツール「data.ai」調べ

【株式会社トムス・エンタテインメントについて】

商 号 : 株式会社トムス・エンタテインメント

代表者 : 代表取締役社長 竹崎 忠

所在地 : 東京都中野区中野3丁目31番1号

設 立 : 1946年10月

事 業 :アニメーション作品の企画・制作・販売・配給および輸出入

URL:アニメーションの総合プロデュース会社 トムス・エンタテインメント(https://www.tms-e.co.jp/)

【株式会社Globeeについて】

商 号:株式会社Globee

代表者:幾嶋 研三郎

所在地:東京都港区東麻布1丁目7-3 第二渡邊ビル 4F

創 業:2014年06月12日

事 業:AI英語学習アプリ「abceed」、反転学習プラットフォーム「abceed for school」、

AI英語スクール「ABCEED ENGLISH」の開発・運営

U R L:https://www.globee.io/

【本件へのお問い合わせ先】

株式会社Globee

経営企画室 広報担当 阿久津 美智子

アドレス:makutsu@globeejp.com

電話番号:050-1752-0506

