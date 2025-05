『脳マネジメント』英語版カバーが完成｜海外展開の第一歩へ、アートディレクター市角壮玄氏によるデザイン公開

株式会社La torche

株式会社La torche(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋間早苗、以下「La torche」)は、書籍『脳マネジメント~脳を味方につけて独自性と創造性を発揮する技術~』(著者:秋間早苗)の英語版カバーデザインが完成したことをお知らせします。

本デザインは、アートディレクター・映像クリエイターの市角壮玄(いちずみ・そうげん)氏が担当し、グローバル展開の象徴としてのヴィジュアル・アイデンティティが確立されました。

■ “情報を削ぎ落とす”ことで本質に迫る北米仕様のカバーデザイン

「脳には、変化を避けようとする“無意識の癖”がある--その機械的な働きを、有機的で創造的な思考へとシフトさせていく。」

本書が持つこうしたメッセージを、コンセプト重視/引き算のデザイン文化が根付く北米市場向けに、象徴的に表現する必要がありました。

市角氏は、脳の中に併存する「計算機的な脳」と「生命的な脳」をテーマに、書体や余白、コラージュの構成にまで哲学を込め、「有機×無機」「知性×静けさ」が調和するヴィジュアルを完成させました。

「本の表紙は、内容の要約ではなく、映画でいう“導入のワンシーン”。

読み終えたあとにもう一度見ると、新たな意味が浮かび上がるような、

そんな“余白のある伏線”として設計したかった。」

(市角壮玄 noteより)

■読者の知性と感性に火を灯す、ミニマルで豊かな1枚

今回のカバーには、以下の3種の書体が意図的に組み合わされています:

・︎ メインタイトル:Georgia(クラシカルで優美なセリフ体。著者の語り口や佇まいを象徴)

・︎ サブタイトル:DIN Condensed(ドイツ由来の工業系書体。理性と構造のメタファー)

・︎ 補足要素:「脳マネジメント」(A1明朝):アニメにも使われる書体で、東洋の“気配”を忍ばせるスパイス

それぞれが、脳の働きにある“二面性”を可視化し、

東洋と西洋、左脳と右脳、合理と直観をつなぐメッセージを内包しています。

■ デザイナー紹介

市角 壮玄(Sogen Ichizumi)

アートディレクター/映像クリエイター/BBT大学(大前研一学長)経営学部 准教授。

株式会社ホクサイ代表。

Panasonic、蔦屋書店、第一園芸、アマナなどでWeb・映像・ブランディングを担当。

デザイン思考を用いた企業・自治体研修や大学教育にも従事。

料理研究家としても知られ、自ら立ち上げたプロジェクト「VEGESUSHI」はNY・パリ・ベルリンなどで展示・ワークショップを展開。

Web:https://hoxai.com

note:https://note.com/hoxai

noteでは「デザイナーの頭の中」シリーズを連載中。

■ 著者コメント

「20年来の友人でもある市角壮玄さんが、『脳マネジメント』の本質を掴み、視覚化してくださいました。“これまで”と“これから”のはざまに橋を架けようとする、その感性とアンテナの重なりが嬉しかったです。また、対話を通じた今回の制作プロセスは、まさに本書の核にある“独自性と創造性の発揮”を体現するもの。情報や意図の密度が高いこのカバーをアイデンティティに、世界に届けられることを誇りに思います。」ー秋間早苗

【書籍情報】



書名:Brain Management- Vitalize your brain to awaken authentic power-within yourself and beyond(英語版:「脳マネジメント」)

著者:Sanae Akima(秋間早苗)

出版社:La torche, Inc.(英語版)

発売予定:2025年夏(Kindle & POD)



英語版は今後、Kindle・国際イベント連携を通じて、グローバル市場に展開していく予定です。続報にご期待ください。



※下のAmazonページのボタンのリンク先は、日本語版の『脳マネジメント~脳を味方につけて独自性と創造性を発揮する技術~』(著者:秋間早苗、出版社:株式会社クロスメディア・パブリッシング)です。

■株式会社La torcheについて

会社名:株式会社La torche

所在地:東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27階

設立:2017年5月18日

代表取締役:秋間 早苗

事業内容:

・自律型人材の活性化支援

・組織のオーセンティシティ醸成と変容プロジェクトの伴走

・サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の推進

URL:http://latorche.jp