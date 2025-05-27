【漏れない・外れない】SKR GEARの新定番グリスガンノズル_国内規格 PT1/8対応・6爪ロック機構で作業効率を劇的アップ

株式会社Rabilion

整備工具ブランド「SKR GEAR」（運営：株式会社 Rabilion）は、2025年５月1日にプロ整備士監修のグリスガンノズルセット〈gn-1〉をAmazonにて販売開始しました。

国家資格保有の自動車整備士（実務歴 24 年）が180日間にわたり現場テストを実施。

「外れやすい・漏れやすい・狭所に届かない」という課題を解決するため、ロッククランプ式ダブルグリップ機構ノズルと国内規格 PT1/8 変換ソケットを組み合わせ、あらゆる国産グリスガンに適合する設計を実現しました。

▼ 製品名:SKR GEAR グリスガンノズルセット〈gn-1〉

販売ページ（Amazon）:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSFKSDZ3

■ プロ整備士監修

国家資格2級自動車整備士／自動車検査員が現場目線で開発。モニター試験で高品質・高耐久を実証。

1,000 回以上の脱着試験＆曲げ試験をクリア。

■解説ガイド

誰でも簡単3ステップで使用が可能。

プロ整備士による解説ガイドは、写真入り説明書と動画で初めてでも迷わず安心して使える。

■ 高耐圧フレキシブルホース

10,000PSI高耐圧フレキシブルホース付属。

バネ補強で曲げに強く、高所・狭所でも取り回しラクラク。曲げ試験で高い耐久性を確認。

■ 意匠権取得＆漏れない設計

登録済み意匠により密着ロックでグリス漏れを防止。6爪ダブルグリップがニップルを確実にキャッチし、ノズルを押し付ける必要なし。漏れ・外れ・グリス飛散を大幅軽減。初心者でも安心。

■モニター試験で高品質・高耐久を実証

1,000 回以上の脱着試験＆曲げ試験をクリア。

一般的なグリスニップルに全て対応。国内主要メーカー規格認定商品。

■ 安心の120日間保証

お客様に安心してご購入いただけるよう、SKRGEARの商品には120日間の品質保証付き。

製品仕様

製品名:SKR GEAR グリスガンノズルセット〈gn-1〉

セット内容:ダブルグリップノズル、フレキシブルホース（30 cm）、PT1/8 変換ソケット、取扱説明書

サイズ／質量:16.5×12.5×2.6cm／約230 g（梱包時）

対応ネジ規格:PT1/8・NPT1/8

価格:参考価格:2,780 円（税込） ※2025/5/25 時点

販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSFKSDZ3

【会社概要】

会社名:株式会社Rabilion

代表者:木本忠克・小幡慶太郎

所在地:福岡県福岡市西区内浜

事業内容:自社製品・OEM製品の企画・開発・販売

公式HP:[https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A3IF9AN3TEAG4Q]

【お問い合わせ】

メール:rabilion.ec@gmail.com

詳細を見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSFKSDZ3?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_7Y5MWG2F28XRNABB5YH4&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_7Y5MWG2F28XRNABB5YH4&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_7Y5MWG2F28XRNABB5YH4&previewDoh=1)