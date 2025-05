Dr.G（ドクタージー）、グローバルアンバサダーへBOYNEXTDOORを引き続き起用。新キービジュアル（Dr.Gストア編）公開＆ヨントン（ビデオ電話）イベントの開催も！

Gowoonsesang Cosmetics., Co. Ltd.

皮膚科医が設立した韓国スキンケアブランド「Dr.G(ドクタージー)」は、グローバルアンバサダーとして、2024年から引き続き、韓国の人気ボーイグループ「BOYNEXTDOOR」を起用することを発表いたします。

皮膚科学に基づいて悩みに寄り添い肌の健康を守るDr.Gと、親しみやすく自然な魅力と確かな実力で多くの人の心を惹きつけるBOYNEXTDOORの姿が共鳴し、2年続けての起用に至りました。

また、この度のアンバサダー続投を記念して、初夏にぴったりの爽やかな新ビジュアルを公開!さらに、新ビジュアルを掲出してのポップアップイベントや、製品購入で当たるヨントンイベントなど、BOYNEXTDOORと一緒にDr.Gのスキンケアを楽しんでいただけるコンテンツを多数ご用意しています。

Dr.G × BOYNEXTDOOR 新ビジュアル

Dr.G × BOYNEXTDOORの新しい動画も公開!

さらに、BOYNEXTDOORが出演する新しい映像も公開されます。今回の映像はDr.Gストアをコンセプトに、BOYNEXTDOORがストアのスタッフになり、 肌荒れのケアや潤いのケアを助けてくれるレッドブレミッシュラインの商品を紹介する映像になっています。

BOYNEXTDOORとのヨントン(ビデオ通話)イベントの開催が決定しました。この機会にBOYNEXTDOORメンバーとの1:1でのビデオ電話をしてみませんか?ご応募の際に、メンバーを選んで申し込みいただけます。ぜひ奮ってご応募ください!

●応募方法

[オンラインの場合]

応募期間: 5月29日~6月12日

Qoo10と楽天の公式サイトで税込2,200円以上のお買い上げで応募可能。詳しいお申し込み方法は、各サイトでのご案内をご確認ください。

[オフラインの場合]

応募期間: 5月31日~6月30日

税込2,200円以上のお買い上げで応募ができます。対象店舗およびお申し込み方法など詳しい情報については、以下Dr.G公式SNSにて随時最新情報をご確認いただけます。

BOYNEXTDOORの新ビジュアルが散りばめられた、ポップアップを銀座ロフトにて開催決定!

今回公開したビジュアル含む、新しいBOYNEXTDOORのビジュアルを使用したポップアップイベントを銀座ロフトにて開催いたします。たくさんの皆様のご来場をお待ちしております。

【開催期間】

2025年5月22日(木)~6月18日(水)

【開催時間】

月~土曜・祝日 11:00~21:00

日曜 11:00~20:00

【開催場所】

銀座ロフト

〒104-0061

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館

2階 美と健康雑貨

【特典】

期間中の週末限定で、うれしい特典が当たるイベントも!ぜひこの機会に足をお運びください。

・ご購入者限定ガチャ

開催期間中の週末限定で、税込2,200円以上のお買い上げごとに一回参加いただけます。ハズレなし、豪華景品をご用意しております。

・SNSフォローキャンペーン

期間中の週末にポップアップ会場でDr.G公式SNSをフォローいただいた方*へ、Dr.Gオリジナルのサンクリームお試しセットをプレゼントします。

*新規でフォローいただいた方に限ります。

Dr.Gイチオシのスター製品

今回のビジュアルでBOYNEXTDOORが手にしているのが、Dr.Gイチオシの人気製品「レッドブレミッシュクリアスージングクリーム」「レッドブレミッシュヒアルシカスージングセラム」の2アイテム。一緒に使うことで、保湿効果と保湿持続力がグンとアップするおすすめの組み合わせです。

● 皮膚 科学 に基づき開発。トラブルから肌を守る、ブランド人気No.1水分クリーム

Dr.G

レッドブレミッシュクリアスージングクリーム

50ml 2,420円/70ml 3,040円

レッドブレミッシュクリアスージングクリームは、紫外線などによる刺激を受けた肌をケアしてくれる水分クリームです。超微細な分子で、たっぷりのうるおいを与えてくれ、10種類のCICA成分で気になるほてりや赤みにアプローチしつつ、パンテノール*配合でうるおいをキープ。潤いは1日しっかり続きます。毎日使い続けることで肌のバリアを整えてくれる逸品です。累計販売3,000万個を突破したDr.Gのベストセラー商品です。

*パンテノール(保湿成分)

●濃厚な1滴で、トラブルを受けた肌も一気にひんやり!冷感ケア 美容

Dr.G

レッドブレミッシュヒアルシカスージングセラム

50ml 3,500円

2月に新発売となった美容液。リポソームよりもさらに小さい「ナノソーム化」したヒアルロン酸カプセルにシカ成分を入れた独自の「ヒアルシカ*」で、角質層までしっかり浸透し、肌にうるおいを与えます。トラブルを受けて敏感になった肌も、ひんやり冷感ケアで健康的な状態へ整えます。

*アシアチコサイド、マデカシン酸、アシアチン酸、ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na(すべて保湿・整肌成分)

Qoo10メガ割で手に入る、Dr.Gの人気製品たちにもご注目!

5月31日17:00から6月12日23:59まで開催されるQoo10メガ割は、Dr.Gの製品をよりお得に購入いただけるチャンス!さらに、これからの蒸し暑い時期にぴったりな特典グッズやかわいいコラボ商品もご用意しています。

●ひんやり感満載!ピングーコラボの限定パッケージが登場

「世界で一番有名なペンギン」のピングーと、Dr.Gがコラボ!見ているだけでひんやりと涼しい気分になるような、限定パッケージの製品を販売いたします。

【商品ページ】

・定番人気のクリーム:https://www.qoo10.jp/g/806256741

・最新アイテムの美容液:https://www.qoo10.jp/g/1134749956

・エイジングケアにイチオシの美容液セット:https://www.qoo10.jp/g/1075807800

●これからの季節にうれしいDr.Gオリジナルグッズをプレゼント

メガ割期間限定のギフトとして、クリーム2個セットをご購入の方へミニクリアポーチを、税込7,000円以上のご購入で保冷バックをプレゼントいたします。

● BOYNEXTDOORについて

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループBOYNEXTDOORは、「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。

2023年5月30日に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した。2024年4月15日には2nd EP『HOW?』をリリースし、韓国では発売初週(集計期間4月15日~21日)に531,911枚を売り上げ、ハントチャートのデイリーアルバムチャートで初日に続き2日連続で1位、日本でもオリコン週間および合算アルバムランキングそれぞれ1位(4/29付)を獲得した。

2024年7月10日にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリーシングルランキング1位(7/10付、7/22付)、日本レコード協会プラチナディスク認定(7月度)を獲得するなど大きな話題を呼んだ。

2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」がリリースされ、YouTube人気急上昇動画の音楽カテゴリー1位、さらにBillboard Japan Hot Shot Songs(集計期間:2025/1/6~12)1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位(1/9~2/14付)を獲得、さらに米ビルボードのグローバル(米国を除く、2/1付)で2週連続チャートインするなど世界中で大旋風を巻き起こす中、昨年12月の韓国仁川公演を皮切りに、日本も含め合計13都市で実施する初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』が大盛況のうちに開催され、アンコール公演となる日本初アリーナ単独公演『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN』そして韓国でのファイナル公演「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' FINAL」が決定するなど次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

●「Dr.G(ドクタージー)」とは?

Dr.Gは、10年間で22倍の成長を記録しているK-ダーマコスメの代表的なブランドで、日本、アメリカ、タイなど、北アメリカや東南アジア13か国で展開するグローバルブランドです。創業者の皮膚科医アン・ゴニョン博士は、 顔に負った火傷により肌にコンプレックスを抱いた経験があり、一人でも多くの人の悩みに寄り添うため、皮膚科医となりました。さらにたくさんの方の肌悩みを改善するため、皮膚科学の真摯な思いを込めた代表ブランド“Dr.G”を設立いたしました。現在、Dr.Gは、累計販売3,000万個を突破したレッドブレミッシュクリアスージングクリームや累計販売3,300万個を突破したブラックスネイルクリームを筆頭に、グローバルな地位を獲得しています。

“すべての人に健康で美しい肌を”をスローガンに 皮膚科学に基づいた研究や開発を行っており、肌トラブルを抱える方の痛みや悩みを理解しているからこそ、一つ一つの製品に全力を尽くしています。

● Gowoonsesang Cosmetics(ゴウンセサンコスメティクス)について

Gowoonsesang Cosmetics.は、皮膚科専門医であるDr.アンが皮膚科で様々な患者を診察した経験をもとに2000年に設立したグローバルビューティー企業です。Dr.アンが皮膚科に訪れた患者のために開発した化粧品が現在のK-ダーマコスメの代表ブランドである“Dr.G”の始まりでした。現在は、 Dr.Gだけでなく、Heal usや、vividraw、Lab.itなどの4つのブランドを運営しており、各ブランドの異なるコンセプトをもとに、 ベトナム、香港、マレーシア、オーストラリア、タイ、シンガポール、モンゴル、インドネシア、インド、台湾、アメリカ、中国、日本など合計13か国で展開しています。ゴウンセサンコスメティクスが20年以上にわたって愛されてきた背景には、“人々の肌を健康にする”という真摯な思いがあります。自社の皮膚科学研究所を中心に製品力を高めることはもちろんのこと、韓国では、簡単に自分の肌の状態を知り、肌の健康に役立つ成分や製品を選べるようにビューティーテクノロジーサービス“Aiオプティミ”も無償で運営しています。

●お問い合わせ先

