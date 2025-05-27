»°½Å¸©ÂçÂæÄ®¡¢»°½½»°¶ä¹Ô¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤¬¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼Â¼ Íº°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢»°½Å¸©Â¿µ¤·´ÂçÂæÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§Âç¿¹ Àµ¿®¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÂæÄ®¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°½½»°¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§Æ»×¢¡¡¹äÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡Ö»°½½»°¶ä¹Ô¡×¡Ë¤ÈÂçÂæÄ®¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¼Ô¤ÏËÜ¶¨Äê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È(*1)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡¦Î®ÄÌ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë»°½½»°¶ä¹Ô ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡×¢ÅÄÍµ»á¡¢ÂçÂæÄ®Ä¹¡¡Âç¿¹Àµ¿®»á¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¡ã·Æ£²í±Ñ
*1¡§J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤ä¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¡¢ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑÅù¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ³èÆ°¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿CO2Åù¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤äµÛ¼ýÎÌ¤ò¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬Ç§¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¡£È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÏÂ¾¤Î´ë¶ÈÅù¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÄù·ëÆü¡Û
2025Ç¯5·î26Æü ¡Ê·î¡Ë
Äù·ëÆüÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÂæÄ®Ìò¾ì¤Ë¤ÆÄù·ë¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¨ÄêÆâÍÆ¡Û
3¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ª¤è¤Ó¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë´Ä¶²ÁÃÍ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦Åù¤ÎÄó¶¡
¡¡¡Ê£²¡Ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð
¡¡¡Ê£³¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤Ë»ñ¤¹¤ë¤ÈÁÐÊý¤¬Ç§¤á¤ë»ö¹à
¡ÚÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¡Û
ÂçÂæÄ®¤Ï2021Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£»°½Å¹°è6Ä®¡×¤È¤·¤Æ¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂçÂæÄ®ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¼Â¹Ô·×²è¤ò´ð¤ËÄ®Í»ÜÀß¤ÎLED²½¤äÂÀÍÛ¸÷ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤éÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ®¤Î¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´¤ÈÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¡Ö¼«Á³¤È¿Í¤Ó¤È¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤Þ¤Á¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯9·î¤ÎÂè5²óÃ¦ÃºÁÇÀè¹ÔÃÏ°è¤Ë¤Æ6Ä®¶¦Æ±¿½ÀÁ¤·ºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢»°½½»°¶ä¹Ô¤È2023Ç¯11·î¤Ë¸ÜµÒ¾Ò²ð·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¤È¤â¤ËÃÏ°è¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â»°½½»°¶ä¹Ô¤«¤éÂçÂæÄ®¤Ø¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÂæÄ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦³èÍÑ¤Ø¤È·Ò¤²¡¢Ã¦ÃºÁÇ³èÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ë³è¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜÏ¢·È¶¨Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*»²¹Í¡Ë
¡¦ÂçÂæÄ®¡§¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¡×¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿
¡Êhttps://www.odaitown.jp/soshiki/yakuba/8/4/2/287.html¡Ë
¡¦ÂçÂæÄ®¡§ÂçÂæÄ®ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¼Â¹Ô·×²è¡Ê¶è°è»ÜºöÊÔ¡¦»öÌ³»ö¶ÈÊÔ¡Ë¤ÎºöÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Êhttps://www.odaitown.jp/soshiki/yakuba/8/2/2744.html¡Ë
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
ÂçÂæÄ®¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤ª¤è¤ÓÎ®ÄÌ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ø¤ÎLED¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤«¤éÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢ÂçÂæÄ®¤Ë¤ª¤±¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅÐÏ¿¡¦¿½ÀÁ¤«¤é¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢ÁÏ½Ð¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»°½½»°¶ä¹Ô¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¡¢¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÂæÄ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¼Ô³µÍ×¡Û
¡ãÂçÂæÄ® ³µÍ×¡ä
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ Ä®Ä¹¡¡Âç¿¹ Àµ¿®
¢£½êºßÃÏ¡§ »°½Å¸©Â¿µ¤·´ÂçÂæÄ®º´¸¶750ÈÖÃÏ
¢£¸ø¼°HP¡§ https://www.odaitown.jp/
¡ã»°½½»°¶ä¹Ô ³µÍ×¡ä
¢£Ì¾¾Î¡§ ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°½½»°¶ä¹Ô
¢£ÂåÉ½¡§ ¡¡¡¡¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡Æ»×¢¡¡¹äÂÀÏº
¢£ËÜÅ¹¡§ ¡¡¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÀ¾¿·ÃÏ7ÈÖ8¹æ
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¶ä¹Ô¶È
¢£¸ø¼°HP¡§ https://www.33bank.co.jp/
¡ã¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë ³µÍ×¡ä
¢£Ì¾¾Î¡§ ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼Â¼ Íº°ìÏº
¢£½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2-3-21¡¡·²ÇÏ¥Ó¥ë6³¬
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´Ä¶²ÁÃÍÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡Ë
¡¦´Ä¶²ÁÃÍÇäÇã»ö¶È¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÄ´Ã£¡¦Ãç²ð¡Ë
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢£¸ø¼°HP¡§ https://www.bywill.co.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡
e-mail¡§info@bywill.co.jp
TEL¡§03¡¾6262-3584¡ÊÂåÉ½¡Ë