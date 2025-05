「Schott」×「Pineapple Juice」 ハワイアンシャツのカプセルコレクションが発売!

株式会社TSIホールディングス

1913年創業の「Schott」((株)TSIホールディングス 東京都港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅)から、ハワイアンシャツのリプロダクトを得意とするブランド「Pineapple Juice」とのカプセルコレクション4型が2025年5月30日に発売されます。

本コレクションは、艶やかなレーヨン100%素材を使用し、カラーはブラック1色のみという大胆なラインナップで、日本の伝統的な着物の生地がハワイアンシャツの繁栄に貢献したという歴史に着目し、その中でも格式の高いブラックを厳選しました。

「Schott」×「Pineapple Juice」の4型に、「Schott」オリジナルのハワイアンシャツ2型を加えた本コレクションは、「Schott HAWAIIAN SHIRT COLLECTION 2025」として、ビジュアルに吉本興業の人気若手お笑い芸人たち6名で結成されたバンド「ジュースごくごく倶楽部」を起用。

独特な色気とユーモアを秘めたメンバーが着こなす「Schott」のハワイアンシャツの世界観にも注目です。

「Schott」の無骨なスピリットと「Pineapple Juice」のヴィンテージ美学が融合した本コレクション。 伝統と革新が生み出す唯一無二のアロハシャツをぜひご体感ください。

【発売日・販売店舗】

2025年5月30日(金)より、全国の「Schott」直営店および「Schott」公式オンラインストアにて発売

【商品ページ】

2025年5月30日12:00~発売予定

【オフィシャルHP】

Schott×PJ RAYON SHIRT SHELL

M / L / XL /2XL \22,000

Schott×PJ RAYON SHIRT BEACH

M / L / XL /2XL \22,000

Schott×PJ RAYON SHIRT CRANE

M / L / XL /2XL \22,000

Schott×PJ RAYON SHIRT ALOHALAND

M / L / XL /2XL \22,000

RAYON SHIRT PYTHON

M / L / XL /2XL \22,000

RAYON SHIRT CACTUS

M / L / XL /2XL \22,000

Pineapple Juice (パイナップル・ジュース)

1981年にヴィンテージ収集家スパーキー・ドゥによって設立。ブランド名には、ハワイへの誇りと「King Of Power」という意味が込められている。オリジナリティを加えながら、ヴィンテージの魅力を残したレプリカを数多く手がけ、 看板商品のデゥーク・カハナモクブランドのシンボリックな柄『パイナップルジュース』をはじめ、独自でアレンジを加えたヴィンテージアロハシャツが特徴。1953年に公開されたアカデミー賞受賞作品『From Here to Eternity(地上より永遠に)』でも着られている、当時から知名度が高い人気ブランド。

ジュースごくごく倶楽部

吉本興行のお笑い芸人、 辻クラシック(ニッポンの社長・辻)、堂前タオル(ロングコートダディ・堂前)、ポイズン反町(シカゴ実業・山本プロ野球)、ジンジャエール阪本(マユリカ・阪本)、あたし(滝音・さすけ)、愛コーラ(山崎おしるこ)からなる6人組バンド。2023年3月に1stアルバム『ジュースごくごく倶楽部の1杯目』を発売し、東名阪でのワンマンライブを開催。2024年3月にはバンド史上最大の会場となる東京・豊洲PITで、音楽とお笑いのイベント「ジュースお笑い倶楽部」を開催。

Schott (ショット)

1913年、アーヴィン・ショットとジャック・ショットの兄弟がニューヨークでブランドをスタートする。1928年に世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケットを発表。このジッパーを用いたライダースは、後のライダースの仕様に影響を与えた。マーロン・ブランド主演の1953年公開の映画「ザ・ワイルド・ワン」で、マーロン・ブランドがレザーのライダースを着用していたこともあり、ショットが50年代に発表した星形のスタッズをエポーレットにつけたモデル「ワンスター」も人気となる。1970年代のロック・パンクの流行の中、ラモーンズやセックスピストルズなど多くのミュージシャンに愛用される。2013年に創業100周年を迎えた、押しも押されぬレザーブランドの雄である。現在もなお米国生産にこだわり続けるレザージャケットは全世界で愛され、支持されている。

https://schott-nyc.jp/

