【TAC社労士】５月末までオトク！「総合本科生Wide」「総合本科生Wide+Plus」　順次開講中！

TAC株式会社

社会保険労務士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、 代表取締役：多田敏男）は、2026年合格目標「総合本科生Wide」「総合本科生Wide+Plus」の申込みを受付中。「総合本科生Wide」「総合本科生Wide+Plus」は、5・6月に学習を開始できる、今最も「旬」なコース。初学者にも安心の画期的なカリキュラムで、2026年の一発合格を目指すことができる。

▼「総合本科生Wide」「総合本科生Wide+Plus」教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_honwide.html

▼「総合本科生Wide」「総合本科生Wide+Plus」オンラインライブ通信講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_honwide_onlinelive.html

コースの特徴

1「基礎マスター講義」で初学者も安心。主要科目を２回転学習で強固な「基礎力」を習得

主要7科目の概要や基礎知識を学ぶ「基礎マスター講義」から学習開始できるのが本コース最大の強み。9月から本格的に始まる「基本講義」とあわせて2回転学習ができるので、知識の理解度に差がつく！

2早期からOUTPUTを提供！INPUT+OUTPUTの相乗効果で確実に実力が身につく

「基本講義」では各講義の冒頭で実施する「ミニテスト」に加え、全8回の「実力テスト」を組み込んでいる他、問題演習教材として「トレーニング」「年度別過去問題集」「過去10年本試験問題集」もご提供。初期よりINPUTを行った後にOUTPUTを繰り返し行うことで、知識の定着と理解度アップを図る。

3全国最大級の受験者数 2024年度 「勝利の全国模試シリーズ」 延べ受験者数11,318名！（全国中間模試5,738名＋全国公開模試5,580名）

TACの全国模試は圧倒的な受験者数を誇る試験。上位3～9%以内を目指す社労士試験においては、なるべく多くの受験生がいる模試で、自分の位置を確認することが重要。

4「総合本科生Wide+Plus」なら、「基本講義」以降、２名の講師でWebフォロー視聴可能

「総合本科生Wide」「総合本科生Wide+Plus」ともに全受講メディアでWeb講義を視聴することが可能（Webフォロー標準装備）。さらに、「総合本科生Wide+Plus」なら、「基本講義」以降で宮島哲浩講師・岡根一雄講師の２名のWeb講義を受講できる！

※「総合本科生Wide」「総合本科生Wide+Plus」ともに、「基礎マスター講義」のWebフォローは武田曉講師が担当。「総合本科生Wide」の「基本講義」以降のWebフォローは岡根一雄講師が担当。

5ライフスタイルにあわせて選べる４つの受講メディア

校舎まで足を運んで受講する「教室講座」「ビデオブース講座」のほか、Web上でいつでもどこでも受講できる「Web通信講座」、リアルタイム配信で講師・仲間とつながる「オンラインライブ通信講座」と、計4つの受講メディアを取り揃えている。

開講校舎・開講日・講義日程

5・6月に全国のTAC校舎で開講中！

▼「総合本科生Wide」「総合本科生Wide+Plus」開講校舎・開講日・講義日程はこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_nittei.html

締切迫る！割引キャンペーン実施中

【すべての方が対象】早割キャンペーン第３弾Final 5/31(土)まで

通常受講料より一律\40,000off!

＜総合本科生Wide＞

教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座：\264,000→\224,000

オンラインライブ通信講座：\275,000→\235,000

＜総合本科生Wide+Plus＞

教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座：\352,000→\312,000

オンラインライブ通信講座：\363,000→\323,000

【30歳以下の方が対象】U30割引キャンペーン 5/31(土)まで

通常受講料より一律\66,000off!

＜総合本科生Wide＞

教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座：\264,000→\198,000

オンラインライブ通信講座：\275,000→\209,000

＜総合本科生Wide+Plus＞

教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座：\352,000→\286,000

オンラインライブ通信講座：\363,000→\297,000

【対象資格合格者が対象】他資格合格者割引キャンペーン 5/31(土)まで

＜総合本科生Wide＞

教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座：\264,000→\198,000

オンラインライブ通信講座：\275,000→\209,000

＜総合本科生Wide+Plus＞

教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座：\352,000→\286,000

オンラインライブ通信講座：\363,000→\297,000

▼U30割引キャンペーンの詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_u30cam.html

▼他資格合格者割引キャンペーンの詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_tashikakucam.html

▼お申込みはこちら

https://ec.tac-school.co.jp/products/exam.php?category_id=69

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/